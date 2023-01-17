Дело в том, что посредством мобилизации России удалось частично перевести количество в качество. Она в определенном смысле перехватила инициативу. Об этом 24 Канала рассказал военный эксперт Андрей Жданов.

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Толпа очень большая

Жданов объяснил, что россияне навязали нам позиционную войну – они постоянно атакуют, а мы должны обороняться. И потому, в частности, мы вынуждены тратить свои резервы.

Контрнаступательная операция откладывается, потому что нам нужно завершить оборонительную операцию. При этом мы максимально истощаем противника, нанося ему мощное огневое поражение,

– заметил Жданов.

Сегодня мы создали такой конвейер для российской армии, добавляет он, что военным государства-агрессора очень сложно накапливать резервы – все идет на пополнение потерь.

Военный эксперт отмечает, что очень важно качественно проводить оборонную операцию. Главная задача:

удерживать рубежи, даже несколько уступая территории;

наносить максимальное поражение врагу;

накапливать резервы вооружения западного образца от партнеров.

К сожалению, мобилизационные мероприятия в России с целью сбора очередных партий "пушечного мяса" для войны против Украины действительно принесли свои плоды. "Толпа настолько велика, что мы не успеваем наносить поражение противнику по мере их пребывания. Для нас это оказалась очень тяжелая боевая работа", – резюмировал Жданов.

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Можно ли отступить от Соледара и Бахмута

Для Украины потенциальное отступление от Соледара и Бахмута будет сложным с психологической и моральной точки зрения. Но это целесообразно. Как акцентирует Жданов, следует смотреть в масштабах всего оперативного направления и стратегической оборонной операции, которую ведет Генштаб ВСУ. "Иногда уступив территорию мы выигрываем в стратегическом смысле – изматывание противника и создание основы для дальнейшего развития контрнаступательной операции. Это война", – подытожил военный эксперт.

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