Річ у тім, що за допомогою мобілізації Росії вдалося частково перевести кількість у якість. Наразі вона в певному сенсі перехопила ініціативу. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Андрій Жданов.

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Натовп дуже великий

Жданов пояснив, що росіяни нав'язали нам позиційну війну – вони постійно атакують, а ми маємо оборонятися. І тому, зокрема, ми змушені витрачати свої резерви.

Контрнаступальна операція відкладається, тому що нам потрібно завершити оборонну операцію. При цьому ми максимально виснажуємо противника, завдаючи йому потужного вогневого ураження,

– зауважив Жданов.

Сьогодні ми створили такий конвеєр для російської армії, додає він, що військовим держави-агресорки дуже складно накопичувати резерви – все йде на поповнення втрат.

Військовий експерт наголошує, що дуже важливо якісно проводити оборонну операцію. Головне завдання:

втримувати рубежі, навіть дещо поступаючись територіями;

завдавати максимального ураження ворогу;

накопичувати резерви озброєння західного зразка від партнерів.

На жаль, мобілізаційні заходи у Росії з метою збору чергових партій "гарматного м'яса" для війни проти України справді принесли свої плоди. "Натовп настільки великий, що ми не встигаємо завдавати ураження противнику у міру їхнього перебування. Для нас це виявилася дуже важка бойова робота", – резюмував Жданов.

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Чи можна відступити від Соледара та Бахмута

Для України потенційний відступ від Соледара й Бахмута буде складним з психологічної та моральної точки зору. Але це доцільно. Як акцентує Жданов, потрібно дивитися у масштабах всього оперативного напрямку й стратегічної оборонної операції, яку веде Генштаб ЗСУ. "Іноді поступившись територією ми виграємо у стратегічному сенсі – вимотування противника й створення підґрунтя для подальшого розвитку контрнаступальної операції. Це війна", – підсумував військовий експерт.

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