Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов, отметив, что со временем оккупантам становится все сложнее это делать. Все близится к точке, когда тыл россиян не сможет перекрывать потребности их фронтовых подразделений.

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Оккупанты маневрируют на самом фронте

Как отметил Жданов, чем больше будет разница между поставками и потерями, тем легче будет преодолевать сопротивление оккупационных войск. И наконец-то наступит момент, когда проблемы у россиян станут критическими.

Придет переломный момент, когда фронт оккупантов сядет на "голодный паек". Тогда войскам не будут особенно чем воевать. Вот это наша главная цель на сегодня,

– заметил Жданов.

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Генеральный штаб ВСУ очень грамотно спланировал давление на российских оккупантов. Они не пошли на предложение Запада, чтобы нанести один массированный удар по одному направлению. Давление идет по всему фронту.

Из-за этого оккупанты вынуждены оставлять ресурсы по всей линии боевого столкновения. Также они еще начинают маневрировать вдоль фронта, чтобы перебрасывать определенные подразделения на наиболее критичные для себя направления.

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