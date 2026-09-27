Оккупанты могут использовать высохшее Каховское водохранилище для прорыва к Запорожью, – ISW

Российские войска используют дно Каховского водохранилища для проникновения пехотных групп и будущих попыток продвижения в направлении Запорожья. Осеннее ухудшение погодных условий затрудняет разведку и контроль над этой территорией для украинских военных.

Захватчики пытаются усилить свои пехотные группы вдоль восточного берега и готовят попытки проникновения дальше на север. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Ситуация на Запорожском направлении

Командир 1-го отдельного штурмового полка Дмитрий Филатов "Перун" в эфире "Суспильне" рассказал, что густая растительность, высокая влажность и туманы в осенне-зимний период затрудняют для Сил обороны разведку пересохшего водохранилища.

В прошлом году оккупационные войска уже воспользовались такими погодными условиями для проникновения в Приморское, расположенное вдоль водохранилища к югу от Запорожья. В итоге защитники выбили врага и вернули населенный пункт под контроль Украины.

Аналитики привели слова военного обозревателя Константина Машовца, который отметил, что противник способен укреплять позиции у Приморского исключительно пехотой через дно водохранилища, поскольку Силы обороны контролируют северную часть Плавней и часть трассы М-18 Мелитополь-Запорожье.

Около недели назад вражеской пехотной группе удалось использовать пересохшее водохранилище для проникновения в поселок Малокатериновка.

Ситуация в Запорожской области / ISW

В настоящее время, по словам Машовца, российские диверсанты фиксируются в районе Высотки в Степногорске, что к северо-востоку от Плавней, и на северной окраине поселка.

Российские милблогеры и украинские командиры в течение лета 2026 года отмечали, что российские войска используют высохшее Каховское водохранилище для операций по инфильтрации,

– добавили в ISW.

Ранее аналитики писали, что Силы обороны срывают попытки России перебросить подкрепление своим пехотным группам. Украинские военные сосредоточились на перекрытии вражеской логистики и изоляции передовых подразделений противника вместо лобовых штурмов.