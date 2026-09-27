Об изменении подходов Сил обороны говорится в отчете Института изучения войны от 26 сентября. Аналитики отмечают, что в настоящее время украинские защитники систематически срывают попытки России направить подкрепление своим пехотным группам.

Как проходит операция "Вивальди"?

Новаторский подход ярко проявился на Лиманском направлении. Командир батальона 125-й бригады с позывным "Дарвин" рассказал, что на первом этапе наступления бойцы сосредоточились на ударах по российским вездеходам и мотоциклам. Именно на них оккупанты пытались подвозить резервы тем группам, которые оказались в тылу украинских сил.

Такие действия нарушили логистику врага и оставили его передовые отряды без снабжения. Лишь после этого украинские подразделения приступили к зачистке истощенных остатков пехоты. Эффект неожиданности позволил защитникам продвинуться глубоко в тыл и уничтожить позиции операторов дронов и специалистов по радиоэлектронной борьбе.

Целенаправленное приоритетное наступление и удары Украины по российским наземным линиям связи демонстрируют новаторский подход,

– считают аналитики.

По их словам, это снижает необходимость тратить человеческие ресурсы на лобовые столкновения.

Достижения в Донецкой области

Наступление на севере Донецкой области получило название "Вивальди". Командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий подтвердил деоккупацию сел Шандриголове и Дерилове, а также установление контроля над Дробишевым. В целом удалось зачистить 75 квадратных километров территории.

Потери противника на этом участке составили около 3000 военнослужащих. Кроме того, из-за значительных потерь россияне были вынуждены вывести с направления свое элитное подразделение беспилотников "Рубикон".

Как уже сообщалось на нашем сайте, эта операция позволила остановить попытки врага окружить так называемый "Крепостной пояс" на Донбассе. Благодаря массированному применению систем РЭБ и дронов-перехватчиков украинские военные лишили оккупантов информации о ситуации на поле боя, что обеспечило успех маневров.