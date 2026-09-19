Об этом говорится в новом аналитическом отчете Института изучения войны.

Какова ситуация на различных участках фронта?

В Сумской области российские войска продолжают наступательные действия вблизи северной границы, однако за 17–18 сентября подтвержденного продвижения не зафиксировано. Российские военные блогеры сообщали об ударах по украинским позициям в районе Запсилля и предполагали, что ВСУ проводят там контратаки. Также российская сторона признает, что украинские позиции на высотах возле Писаревки и Иволжанского затрудняют наступление. По оценкам российских источников, атакующим подразделениям приходится преодолевать около 15 километров открытой местности.

В Харьковской области российские войска проводят атаки на севере области, но также не добились подтвержденных успехов. Украинские силы проводят контратаки к северу от Харькова. Представитель Объединенных сил Виктор Трегубов заявил, что россияне контролируют большую часть Волчанска, однако украинские военные удерживают позиции в юго-восточной части города. По его словам, попытки россиян развить наступление здесь остаются ограниченными.

Еще одно направление – Большой Бурлук. Там российские силы также продолжают наступательные действия, однако безуспешно. Российский военный блогер заявлял о якобы продвижении к западу от Одрадного, однако ISW не подтверждает эту информацию.

На Купянском направлении российские военные проводили инфильтрационные действия. В частности, по данным ISW, россияне недавно проникли в центральную часть Тищенковки, расположенной к северо-западу от Купянска. В самом Купянске российские силы, по словам украинской стороны, удерживают отдельные позиции, а также располагают плацдармом на западном берегу Оскола к северу от города. В то же время активных наступательных действий там они пока не ведут.

Одним из ключевых участков остается Лиманское направление. Украинские военные продолжают операцию "Вивальди" к северу от Лимана и ранее освободили Среднее. По данным ISW, российские войска пытались вернуть населенный пункт, но безуспешно. Это затрудняет реализацию российского плана по продвижению к Славянску с севера.

В Донецкой области россияне продолжали наступление возле Константиновки и в районе Доброполья, однако остались на своих позициях. Российское Минобороны заявляло о захвате Золотого Колодца вблизи Доброполья, однако ISW отдельно отмечает это заявление как неподтвержденное.

На Днепропетровском направлении российские войска продолжают наступательные действия в районах Новопавловки и Александровки, однако на линии фронта изменений нет. Это направление для россиян остается вспомогательным в попытках оказать давление на украинские позиции на юго-западе Донецкой области.

На южном направлении российские источники продолжают сообщать о якобы продвижении в районе Гуляйполя, в частности вблизи Розовки. В то же время ISW называет эти заявления преувеличенными. Украинские военные также очистили от российских инфильтраторов отдельные позиции к югу от Запорожья возле Степногорска.

На Ореховском направлении российские блогеры жаловались на попытки командования отправлять военных в штурмы на основании преувеличенных сообщений о ситуации на фронте.

На Херсонском направлении ISW не зафиксировал существенной активности российских войск.

Ситуация на самых горячих участках фронта / Карты ISW

Напомним, во время операции "Вивальди" украинские военные массово уничтожали российские разведывательные дроны, поэтому оккупанты теряли информацию о ситуации на поле боя. Этим воспользовались украинские штурмовики и бронетехника: под прикрытием БПЛА-перехватчиков они незаметно маневрировали, прорывали оборону противника и отбивали значительную часть территории.