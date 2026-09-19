Про це йдеться в новому аналітичному звіті Інституту вивчення війни.

Яка ситуація на різних ділянках фронту?

На Сумщині російські війська продовжують наступальні дії поблизу північного кордону, однак за 17 – 18 вересня підтвердженого просування не зафіксовано. Російські військові блогери повідомляли про удари по українських позиціях у районі Запсілля та припускали, що ЗСУ проводять там контратаки. Також російська сторона визнає, що українські позиції на висотах біля Писарівки та Іволжанського ускладнюють наступ. За оцінками російських джерел, атакуючим підрозділам доводиться долати близько 15 кілометрів відкритої місцевості.

На Харківщині російські війська атакують на півночі області, але також не досягли підтверджених успіхів. Українські сили проводять контратаки на північ від Харкова. Представник Об'єднаних сил Віктор Трегубов заявив, що росіяни контролюють більшу частину Вовчанська, однак українські військові зберігають позиції у південно-східній частині міста. За його словами, спроби росіян розвинути наступ тут залишаються обмеженими.

Ще однин напрямок – Великий Бурлук. Там російські сили також продовжують наступальні дії, однак безуспішно. Російський військовий блогер заявляв про нібито просування на захід від Одрадного, проте ISW не підтверджує цю інформацію.

На Куп'янському напрямку російські військові проводили інфільтраційні дії. Зокрема, за даними ISW, росіяни нещодавно проникли в центральну частину Тищенківки, що на північний захід від Куп’янська. У самому Куп’янську російські сили, за словами української сторони, зберігають окремі позиції, а також мають плацдарм на західному березі Осколу на північ від міста. Водночас активних наступальних дій там вони наразі не проводять.

Однією з ключових ділянок залишається Лиманський напрямок. Українські військові продовжують операцію "Вівальді" на північ від Лимана та раніше звільнили Середнє. За даними ISW, російські сили намагалися повернути населений пункт, але безуспішно. Це ускладнює реалізацію російського плану щодо просування до Слов'янська з півночі.

На Донеччині росіяни продовжували наступ біля Костянтинівки та в районі Добропілля, проте залишилися на своїх позиціях. Російське Міноборони заявляло про захоплення Золотого Колодязя поблизу Добропілля, однак ISW окремо зазначає цю заяву як непідтверджену.

На Дніпропетровському напрямку російські війська продовжують наступальні дії у районах Новопавлівки та Олександрівки, проте без змін на лінії фронту. Цей напрямок для росіян залишається допоміжним у спробах тиснути на українські позиції на південному заході Донеччини.

На південному напрямку російські джерела продовжують повідомляти про нібито просування в районі Гуляйполя, зокрема поблизу Розівки. Водночас ISW називає ці заяви перебільшеними. Українські військові також очистили від російських інфільтраторів окремі позиції на південь від Запоріжжя біля Степногірська.

На Оріхівському напрямку російські блогери скаржилися на спроби командування відправляти військових у штурми на основі перебільшених повідомлень про ситуацію на фронті.

На Херсонському напрямку суттєвої активності російських військ ISW не зафіксував.

Ситуація на найгарячіших ділянках фронту / Карти ISW

Нагадаємо, під час операції "Вівальді" українські військові масово знищували російські розвідувальні дрони, через що окупанти втрачали інформацію про ситуацію на полі бою. Цим скористалися українські штурмовики та бронетехніка: під прикриттям БпЛА-перехоплювачів вони непомітно маневрували, проривали оборону противника й відбивали значну частину території.