российские силы из термобарических артиллерийских систем сровняли Пески с землей, – ISW

российские оккупанты били по Пескам из термобарических артиллерийских систем. Захватчики сровняли поселок с землей.

Об этом рассказали в Институте изучения войны. Эксперты отметили, что 12 августа российские войска продолжали наступать на юго-запад и северо-запад из окрестностей Донецка.

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Оккупанты сровняли Пески с землей

По информации Генштаба ВСУ, украинские войска нанесли поражение оккупантам вблизи Павловки, что примерно в 50 километрах на юго-запад от Донецка. Кроме того, защитники отбили российские штурмы вблизи Спартака, Песков и Марьинки в радиусе 8 километров от западной окраины областного центра.

В то же время российские источники утверждают, что захватчики "контролируют ситуацию" в Песках. Ранее эксперты ISW сообщали, что оккупанты завершают захват этого поселка.

Записи боевых действий и спутниковые снимки свидетельствуют о том, что российский мощный огонь из термобарических артиллерийских систем заметно сровнял Пески с землей.

– отметили в Институте.

В ISW подытожили, что в Донецкой области российские войска продолжают наносить авиационные удары и обстрелы территории, контролируемой Украиной.

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