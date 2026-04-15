Россия меняет тактику и давит на фронте: карты ISW на 15 апреля
- Российское командование переходит к централизованной модели обеспечения подразделений дронами, что может повысить согласованность действий.
- На разных направлениях фронта, таких как Донецкий, Луганский, Харьковский, Запорожский и Юг Украины, украинские силы эффективно сдерживают давление российских войск, проводя контратаки и удерживая оборону.
Россия пытается изменить подход к ведению войны, в частности через централизацию беспилотников. В то же время украинские силы продолжают сдерживать наступление и проводят контратаки.
Institute for the Study of War обнародовал новую оценку боевых действий в Украине.
Какова ситуация на разных направлениях фронта?
Российское командование переходит к централизованной модели обеспечения подразделений дронами. Это решение может повысить согласованность действий между различными частями.
Однако аналитики предупреждают, что такая система рискует стать менее гибкой в быстротечных боевых условиях.
- Донецкое направление
В Донецкой области сохраняется самая высокая интенсивность боев. Российские войска атакуют сразу на нескольких направлениях, пытаясь расшатать оборону. Их продвижения остаются локальными и не дают стратегического результата.
Украинские силы эффективно сдерживают давление и не позволяют прорывов. Кое-где ВСУ проводят контратаки.
- Луганское направление
В Луганской области российские силы пытаются улучшить тактическое положение. Они осуществляют постоянные штурмовые действия малыми группами. Значительных изменений линии фронта не зафиксировано.
- Харьковское направление
В Харьковской области ситуация остается напряженной, но контролируемой. Россияне проводят ограниченные атаки разведки боем. Их активность не перерастает в масштабное наступление.
Украинские силы быстро реагируют на угрозы. Линия фронта существенно не меняется.
- Запорожское направление
В Запорожской области продолжаются позиционные бои. Российские войска пытаются вернуть утраченные позиции. Их атаки не приносят значительных результатов. ВСУ удерживают оборону и местами улучшают свое положение.
- Юг Украины
На южных участках фронта сохраняется относительная стабильность. Обе стороны действуют осторожно, стараясь избегать больших потерь.
В то же время продолжается борьба за инициативу на тактическом уровне. Украинские силы периодически проводят ограниченные контратаки.
Как выглядит фронт по состоянию на 15 апреля / Карты ISW
Что еще известно о ситуации на фронте?
Защитники Украины сейчас имеют преимущество на фронте благодаря новейшим беспилотным технологиям, что способствуют успешным контратакам и затрудняют продвижение российских войск. Об успехе украинских технологий заговорили и в Москве.
Российское наступление начало замедляться с конца 2025 года. В январе вражеская армия захватила 319 квадратных километров, а уже в феврале – 123 километров квадратных украинской территории. Это самый низкий показатель с апреля 2024 года.
В последнее время оккупанты усилили наступательные действия на Сумщине. Врагу удалось прорвать границу в восточной части области и продвинуться вглубь украинской территории на километр – полтора. Сейчас новообразованная площадь контроля и инфильтрации противника вдоль границы на Сумщине составляет около 150 километров квадратных.