Россия меняет тактику и давит на фронте: карты ISW на 15 апреля

Россия пытается изменить подход к ведению войны, в частности через централизацию беспилотников. В то же время украинские силы продолжают сдерживать наступление и проводят контратаки.

Institute for the Study of War обнародовал новую оценку боевых действий в Украине.

Какова ситуация на разных направлениях фронта?

Российское командование переходит к централизованной модели обеспечения подразделений дронами. Это решение может повысить согласованность действий между различными частями.

Однако аналитики предупреждают, что такая система рискует стать менее гибкой в быстротечных боевых условиях.

Донецкое направление

В Донецкой области сохраняется самая высокая интенсивность боев. Российские войска атакуют сразу на нескольких направлениях, пытаясь расшатать оборону. Их продвижения остаются локальными и не дают стратегического результата.

Украинские силы эффективно сдерживают давление и не позволяют прорывов. Кое-где ВСУ проводят контратаки.

Луганское направление

В Луганской области российские силы пытаются улучшить тактическое положение. Они осуществляют постоянные штурмовые действия малыми группами. Значительных изменений линии фронта не зафиксировано.

Харьковское направление

В Харьковской области ситуация остается напряженной, но контролируемой. Россияне проводят ограниченные атаки разведки боем. Их активность не перерастает в масштабное наступление.

Украинские силы быстро реагируют на угрозы. Линия фронта существенно не меняется.

Запорожское направление

В Запорожской области продолжаются позиционные бои. Российские войска пытаются вернуть утраченные позиции. Их атаки не приносят значительных результатов. ВСУ удерживают оборону и местами улучшают свое положение.

Юг Украины

На южных участках фронта сохраняется относительная стабильность. Обе стороны действуют осторожно, стараясь избегать больших потерь.

В то же время продолжается борьба за инициативу на тактическом уровне. Украинские силы периодически проводят ограниченные контратаки.

Как выглядит фронт по состоянию на 15 апреля / Карты ISW

Что еще известно о ситуации на фронте?