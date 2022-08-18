российские оккупанты вели наступление на ряде направлений: ВСУ заставили их отойти с потерями

Украинские защитники и защитницы продолжают давать мощный отпор врагу. Все атаки оккупантов на фронте удалось отбить.

В то же время российские оккупанты продолжают обстреливать мирные населенные пункты, терроризируя гражданское население Украины. Также враг наносит авиаудары.

Обратите внимание оккупанты пытаются улучшить тактические позиции возле Горловки, – ISW

Обстрелы Севера и дистанционное минирование в Харьковской области

На Волынском и Полесском направлениях ситуация остается неизменной. Кроме того, сохраняется угроза ракетных обстрелов с территории беларуси.

На Северском направлении враг продолжает обстреливать приграничные населенные пункты со своей территории. В частности под огнем оказались Волковка, Ястребиное и Поповка Сумской области.

На Слобожанском направлении основной целью врага является удержание ранее занятых позиций. В то же время на Харьковском направлении оккупанты обстреливают населенные пункты из ствольной и реактивной артиллерии. Также враг дистанционно заминировал Лебяжье.

Бои в Донецкой области

В Донецкой области идут наиболее ожесточенные бои – россияне активно пытаются идти в наступление, однако наши защитники и защитницы делают все для того, чтобы отбить атаки. Все попытки продвижений россиян потерпели крах, в том числе:

На Краматорском направлении россияне пошли в наступление в направлении Николаевка – Выемка, однако Вооруженные Силы отбили атаку и оккупанты отступили.

россияне пошли в наступление в направлении Николаевка – Выемка, однако Вооруженные Силы отбили атаку и оккупанты отступили. На Бахмутском направлении враг атаковал сразу на 7 направлениях: Владимировка – Соледар, Покровское – Бахмутское, Покровское – Бахмут, Клиновое – Бахмут, Семигорье – Зайцево, Семигорье – Кодема и Гольмовский – Зайцево. Все атаки отбили ВСУ, захватчики отступили с потерями.

враг атаковал сразу на 7 направлениях: Владимировка – Соледар, Покровское – Бахмутское, Покровское – Бахмут, Клиновое – Бахмут, Семигорье – Зайцево, Семигорье – Кодема и Гольмовский – Зайцево. Все атаки отбили ВСУ, захватчики отступили с потерями. На Авдеевском направлении враг наступал в направлении Лозовое – Первомайское, однако без успеха.

враг наступал в направлении Лозовое – Первомайское, однако без успеха. На Новопавловском направлении оккупанты шли в наступление в направлении Егоровка – Шевченково, однако после встречи с ВСУ отступили.

В то же время активных боев на Славянском направлении не зафиксировали. Там россияне продолжают артиллерийские обстрелы населенных пунктов.

Враг ведет воздушную разведку на Юге

На Запорожском направлении оккупанты пытаются оборонять занятые ранее позиции. Кроме того, враг активно проводит воздушную разведку. Также оккупанты открывали огонь по населенным пунктам.

На Южнобугском направлении оккупанты так же пытаются оборонять захваченные территории и сковывать Силы обороны. Враг обстреливает населенные пункты и наносит авиаудары. Также оккупанты ведут воздушную разведку.

В то же время в Черном море к готовности нанесения ракетных ударов находятся 2 российских носителя крылатых ракет.

Подробнее о ситуации на фронте в сводке Генштаба ВСУ: смотрите видео