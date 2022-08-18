Водночас російські окупанти продовжують обстрілювати мирні населені пункти, тероризуючи цивільне населення України. Також ворог завдає авіаударів.

Зверніть увагу Окупанти намагаються покращити тактичні позиції біля Горлівки, – ISW

Обстріли Півночі й дистанційне мінування на Харківщині

На Волинському та Поліському напрямках ситуація залишається незмінною. Крім того, зберігається загроза ракетних обстрілів з території білорусі.

На Сіверському напрямку ворог продовжує обстрілювати прикордонні населені пункти зі своєї території. Зокрема під вогнем опинилися Вовківка, Яструбине та Попівка Сумської області.

На Слобожанському напрямку основною метою ворога є утримання раніше зайнятих позицій. Водночас на Харківському напрямку окупанти обстрілюють населені пункти зі ствольної та реактивної артилерії. Також ворог дистанційно замінував Леб'яже.

Бої на Донеччині

На Донеччині тривають найбільш запеклі бої – росіяни активно намагаються іти у наступ, однак наші захисники та захисниці роблять усе для того, аби відбити атаки. Усі спроби просувань росіян зазнали краху, зокрема:

На Краматорському напрямку росіяни пішли у наступ у напрямку Миколаївка – Виїмка, однак Збройні Сили відбили атаку й окупанти відступили.

росіяни пішли у наступ у напрямку Миколаївка – Виїмка, однак Збройні Сили відбили атаку й окупанти відступили. На Бахмутському напрямку ворог атакував одразу на 7 напрямках: Володимирівка – Соледар, Покровське – Бахмутське, Покровське – Бахмут, Клинове – Бахмут, Семигір’я – Зайцеве, Семигір’я – Кодема та Гольмівський – Зайцеве. Усі атаки відбили ЗСУ, загарбники відступили з втратами.

ворог атакував одразу на 7 напрямках: Володимирівка – Соледар, Покровське – Бахмутське, Покровське – Бахмут, Клинове – Бахмут, Семигір’я – Зайцеве, Семигір’я – Кодема та Гольмівський – Зайцеве. Усі атаки відбили ЗСУ, загарбники відступили з втратами. На Авдіївському напрямку ворог наступав у напрямку Лозове – Первомайське, однак без успіху.

ворог наступав у напрямку Лозове – Первомайське, однак без успіху. На Новопавлівському напрямку окупанти йшли в наступ у напрямку Єгорівка – Шевченкове, однак після зустрічі з ЗСУ відступили.

Водночас активних боїв на Слов'янському напрямку не зафіксували. Там росіяни продовжують артилерійські обстріли населених пунктів.

Ворог веде повітряну розвідку на Півдні

На Запорізькому напрямку окупанти намагаються обороняти зайняті раніше позиції. Крім того, ворог активно проводить повітряну розвідку. Також окупанти відкривали вогонь по населених пунктах.

На Південнобузькому напрямку окупанти так само намагаються обороняти захоплені території та сковувати Сили оборони. Ворог обстрілює населені пункти та завдає авіаударів. Також окупанти ведуть повітряну розвідку.

Водночас у Чорному морі до готовності завдання ракетних ударів перебувають 2 російські носії крилатих ракет.

Детальніше про ситуацію на фронті у зведенні Генштабу ЗСУ: дивіться відео