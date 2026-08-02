Россия больше не добивается прорывов: обзор ситуации на фронте от ISW

Россия продолжает наступательные операции практически по всей линии фронта, однако на большинстве направлений не может добиться подтвержденных успехов. Между тем Силы обороны Украины проводят контратаки, наносят удары по тыловой инфраструктуре оккупантов и сдерживают наступление.

Об этом говорится в новом отчете американского Института изучения войны (ISW).

Какова ситуация на фронте?

Сумское направление

Россия продолжает попытки создать так называемую "буферную зону" вдоль украинско-российской границы в Сумской области. В течение 31 июля и 1 августа оккупанты проводили ограниченные наступательные действия, однако подтвержденных прорывов не достигли.

Аналитики отмечают, что украинские военные осуществляли контратаки, в частности вблизи Писаревки к северу от Сум.

Харьковская область

На севере Харьковской области и в Великобурлукском направлении российские войска также продолжали атаки. Их стратегическая цель остается прежней – оттеснить украинские силы от государственной границы, создать буферную зону у Белгородской области и максимально приблизиться к Харькову.

Впрочем, по данным ISW, оккупанты не добились ни одного подтвержденного продвижения.

Купянское направление

На Купянском направлении аналитики зафиксировали попытки инфильтрации российских подразделений. Геолокационные данные свидетельствуют о том, что украинские военные наносили удары по зданиям, временно занятым российскими военными в Купянске и Купянске-Вузловом после таких проникновений.

В то же время на направлении Боровой ни одна из сторон не смогла изменить линию фронта. Несмотря на заявление Министерства обороны России о захвате Ольговки, даже отдельные российские источники не подтвердили эту информацию.

Донецкая область

Наибольшую активность российские войска сохраняют именно в Донецкой области. Наступательные действия продолжались на Славянском, Константиновском, Добропольском, Покровском и Новопавловском направлениях.

ISW не подтверждает заявления российских военных блогеров о захвате ряда населенных пунктов, в частности Торского или других территорий вблизи Константиновки. Также ВСУ проводили контратаки в районе Доброполья, Шевченко и Мирного, сдерживая продвижение противника.

Отдельно аналитики обратили внимание на успешные украинские удары по тылу оккупантов. В частности, сообщается о масштабном пожаре на Зуевской теплоэлектростанции в оккупированном Зугресе после удара украинского беспилотника.

Запорожское направление

На западе Запорожской области ISW зафиксировал локальное продвижение украинских войск вблизи Новоандреевки. Российские войска продолжают атаки в районе Гуляйполя, однако подтвержденных успехов не имеют.

Украинские военные также предупреждают, что Россия может попытаться активизировать наступление на Запорожье в августе или сентябре. Однако аналитики ISW отмечают, что пока не видят признаков подготовки масштабной наступательной операции.

Кроме того, оккупанты все чаще используют управляемые авиационные бомбы и одновременно сокращают применение баражирующих боеприпасов "Молния".

А Украина продолжает наносить удары по тыловым объектам российской армии. По данным Генерального штаба, был поражен склад беспилотников вблизи оккупированного Токмака, а также нанесены удары по логистике и энергетической инфраструктуре в районе Бердянска.

Ситуация на фронте / Карты ISW

Напомним, на Лиманском направлении украинские военные имеют сразу несколько преимуществ перед российскими оккупантами, что существенно затрудняет противнику ведение наступательных действий. Как сообщил представитель Группировки объединенных сил Виктор Трегубов, ВСУ превосходят противника благодаря эффективной работе беспилотников, мощным инженерным заграждениям и достаточной численности личного состава на этом участке фронта.

По его словам, несмотря на то, что россияне значительно усилили интенсивность атак, они в основном применяют пехотные штурмы, квадроциклы, мотоциклы и иногда наземные роботизированные комплексы, тогда как тяжелая техника используется редко.

Трегубов также отметил, что российская армия уступает Украине по количеству и качеству беспилотников, а также по уровню подготовки операторов дронов. Если еще два-три года назад россияне имели преимущество в сфере беспилотных систем, то сейчас ситуация изменилась в пользу украинских Сил обороны.