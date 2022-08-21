Возле Песков и Васильков в Николаевской области у противника частичный успех

В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации на фронте. Защитники отметили, что у российских оккупантов частичный успех у Песков и Васильков.

В Генштабе рассказали, что 21 августа на Авдеевском направлении оккупанты использовали ствольную и реактивную артиллерию. Они обстреляли Авдеевку, Марьинку и Пески.

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У врага частичный успех у Песков и Васильков

Оккупанты на Авдеевском направлении нанесли авиаудары неподалеку от Марьинки, Водяного и Красногоровки. Также они пытались провести разведку боем в направлении Спартак – Опытное. Успехом вражеская операция не завершилась – россияне отошли.

Кроме того, наступлением и штурмом они пытались улучшить свое тактическое положение на направлениях:

Новоселовка Вторая – Красногоровка,

Веселое – Пески,

Александровка – Марьинка.

Однако оккупанты понесли потери и отступили. Несмотря на это, в направлении Лозовской – Пески у российских подразделений частичный успех.

На Запорожском направлении также зафиксировали вражеские обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии поблизости:

Гуляйполя,

Орехова,

Бурлацкого,

Новополя.

Кроме этого, районы Гуляйполя, Красного и Новоселки подверглись ударам российской авиации. В свою очередь, на Южнобужском направлении россияне применяли средства огневого поражения для обстрелов военных и гражданских объектов по линии столкновения. От вражеских авиаударов пострадали районы возле Ольгиного, Новогригорьевки, Таврического и Лозового.

Также россияне пытались провести наступление на направлении Александровка – Таврическое. Оно завершилось неудачей, так что оккупанты отступили. Однако на направлении Васильки – Благодатное у захватчиков был частичный успех.

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