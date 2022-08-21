Возле Песков и Васильков в Николаевской области у противника частичный успех
Источник:Генштаб ВСУ
В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации на фронте. Защитники отметили, что у российских оккупантов частичный успех у Песков и Васильков.
В Генштабе рассказали, что 21 августа на Авдеевском направлении оккупанты использовали ствольную и реактивную артиллерию. Они обстреляли Авдеевку, Марьинку и Пески.
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У врага частичный успех у Песков и Васильков
Оккупанты на Авдеевском направлении нанесли авиаудары неподалеку от Марьинки, Водяного и Красногоровки. Также они пытались провести разведку боем в направлении Спартак – Опытное. Успехом вражеская операция не завершилась – россияне отошли.
Кроме того, наступлением и штурмом они пытались улучшить свое тактическое положение на направлениях:
- Новоселовка Вторая – Красногоровка,
- Веселое – Пески,
- Александровка – Марьинка.
Однако оккупанты понесли потери и отступили. Несмотря на это, в направлении Лозовской – Пески у российских подразделений частичный успех.
На Запорожском направлении также зафиксировали вражеские обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии поблизости:
- Гуляйполя,
- Орехова,
- Бурлацкого,
- Новополя.
Кроме этого, районы Гуляйполя, Красного и Новоселки подверглись ударам российской авиации. В свою очередь, на Южнобужском направлении россияне применяли средства огневого поражения для обстрелов военных и гражданских объектов по линии столкновения. От вражеских авиаударов пострадали районы возле Ольгиного, Новогригорьевки, Таврического и Лозового.
Также россияне пытались провести наступление на направлении Александровка – Таврическое. Оно завершилось неудачей, так что оккупанты отступили. Однако на направлении Васильки – Благодатное у захватчиков был частичный успех.
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