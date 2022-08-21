Об этом 24 каналу заявил российский правозащитник и оппозиционный политик Марк Фейгин. По его словам, уход с Юга путин не сможет "продать" как победу.

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Готовы ли в кремле отдать часть территорий

Фейгин считает, что кремль пока не готов отдать часть оккупированных территорий Украины. Он, в частности, не может сдать Херсон, ведь это символическое поражение.

путин на это не пойдет, потому что это будет означать для него абсолютный крах всей кампании,

– подчеркнул российский правозащитник.

По его мнению, путин может потерпеть фиаско на каком-то участке фронта и потом еще как-то это обыграть. Но если сдать Херсон, Мелитополь, Бердянск и Юг в целом, то это невозможно будет "продать" как победу.

К тому же, заметил правозащитник, ВСУ не остановятся. А Президент Владимир Зеленский в очередной раз заявил о невозможности каких-либо переговоров до вывода российских войск на позиции, на которых они находились до 24 февраля.

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При каких условиях возможен отход войск россии

Фейгин также исключает, что Украина может договориться с россией. Ведь для этого ВСУ нужны зримые результаты победы, конвертируемые в политическое поражение москвы. Это, в частности, могла бы быть деоккупация Херсона.

Чуть меньше по масштабу, но тоже можно сравнить, – это подрыв 3 – 4 пролетов крымского моста,

– отметил он.

Правозащитник подчеркнул, что нужны реальные доказательства поражения россии. Тогда москва может пойти на какую-то уступку и отход, чтобы не потерпеть еще большего поражения, вообще оказавшись под Мариуполем или в кольце.

Кстати говоря! В оккупированном Крыму с каждым днем все более неспокойно. Там случается "хлопок". Аналитики Института изучения войны отмечают, что теперь вероятно, что придется отвлечь часть этих сил от линии фронта. Также их могут забрать из других оккупированных городов Украины, чтобы усилить Крым.

Ситуация на фронте: последние новости

российские военные продолжают терроризировать мирное население Украины. В течение всей ночи против 21 августа враг обстреливал Днепропетровскую область.

Также российские оккупанты в очередной раз обстреляли Николаев. В ночь на 21 августа они запустили по городу ракету С-300.

Украинские силы ПВО продолжают демонстрировать свою эффективность. Этой ночью удалось сбить две ракеты типа "Калибр", выпущенные врагом из акватории Черного моря.

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