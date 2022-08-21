Про це 24 каналу заявив російський правозахисник та опозиційний політик Марк Фейгін. За його словами, відхід із Півдня путін не зможе "продати" як перемогу.

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Чи готові у кремлі віддати частину територій

Фейгін вважає, що кремль наразі не готовий віддати частину окупованих територій України. Він, зокрема, не може здати Херсон, адже це буде символічна поразка.

путін на це не піде, тому що це означатиме для нього абсолютний крах усієї кампанії,

– наголосив російський правозахисник.

На його думку, путін може зазнати фіаско на якійсь ділянці фронту й потім ще якось це обіграти. Але, якщо здати Херсон, Мелітополь, Бердянськ і Південь загалом, то це неможливо буде "продати" як перемогу.

До того ж, зауважив правозахисник, ЗСУ не зупиняться. А Президент Володимир Зеленський укотре заявив про неможливість будь-яких переговорів до виведення російських військ на позиції, на яких вони перебували до 24 лютого.

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За яких умов можливий відхід військ рф

Фейгін також виключає, що Україна може домовитися із росією. Адже для цього ЗСУ потрібні зримі результати перемоги, які б конвертувалися у політичну поразку москви. Це, зокрема, могла би бути деокупація Херсону.

Трохи менше за масштабом, але теж можна порівняти, – це підрив 3 – 4 прольотів кримського мосту,

– зазначив він.

Правозахисник наголосив, що потрібні реальні докази поразки росії. Тоді москва може піти на якусь поступку та відхід, щоб не зазнати ще більшої поразки, взагалі опинившись під Маріуполем або у кільці.

До речі! В окупованому Криму з кожним днем все більш неспокійно. Там трапляється "бавовна". Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що тепер цілком ймовірно, що доведеться відволікти частину цих сил від лінії фронту. Також їх можуть забрати з інших окупованих міст України, щоб посилити Крим.

Ситуація на фронті: останні новини

російські військові продовжують тероризувати мирне населення України. Упродовж усієї ночі проти 21 серпня ворог обстрілював Дніпропетровську область.

Також російські окупанти вкотре обстріляли Миколаїв. У ніч на 21 серпня вони запустили по місту ракети С-300.

Українські сили ППО продовжують демонструвати свою ефективність. Цієї ночі вдалось збити дві ракети типу "Калібр", випущені ворогом з акваторії Чорного моря.

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