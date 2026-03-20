Стало больше, – офицер "Азова" рассказал, как изменились дроны оккупантов

Существенную опасность на фронте представляют беспилотники. Эти средства наращивает и Украина, и Россия, также есть много сообщений о расширении так называемой "килл-зоны".

Как рассказал 24 Каналу офицер 12 бригады "Азов" НГУ "Культура", сегодня определенные изменения на фронте действительно есть. Об украинском опыте не стоит говорить, чтобы не помочь врагу.

Что изменилось в армии врага?

Если говорим об оккупантах, то их беспилотники могут работать примерно на расстояние 40 – 50 километров. Это создает опасность не только непосредственно на линии боевого соприкосновения, а также и для тыловых районов. В частности для маршрутов логистики, для мирного населения. Это уже наблюдают наши военные.

Об увеличении или уменьшении так называемой "килл-зоны" мы не можем говорить. Но стоит отметить, что в последнее время враг еще больше удешевил производство "крыльев",

– отметил офицер "Азова".

Если раньше, переводя на гривны, производство было достаточно дешевым, например, один дрон мог стоить 35 – 40 тысяч гривен, то сейчас ситуация изменилась. Мы видим удешевление производства, что влияет на количество.

"Ударная сила немножко уменьшилась, но количество дронов увеличилось. Это тоже создает проблемы. Поэтому я снова подчеркиваю на сборе, потому что для нас это очень актуальный вопрос. И также спасибо всем, кто к нему присоединяется", – сказал военный.

Важно! Каждый может присоединиться к сбору бригады "Азов" и помочь подразделению получить больше дронов. Это позволит усилить работу. Для того чтобы присоединиться к сбору – переходите по ссылке!

К какой тактике враг перешел весной?