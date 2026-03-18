Об этом в эфире 24 Канала рассказал военный эксперт Василий Пехньо, добавив, что когда на посадках появится зеленая окраска, то россияне могут активнее продвигаться. Это создаст проблемы для украинской армии.

Почему россияне штурмуют на лошадях?

С другой стороны, это открывает возможности для наших штурмовых групп инфильтроваться в тылы противника. Но то, что россияне сейчас перемещаются на лошадях, – не совсем свидетельствует об их деградации, хотя она также заметна.

Они не от хорошей жизни садятся на лошадей. Причина в том, что иногда в прифронтовых полосах им нужно преодолевать по 20 километров пешком, как и нашим бойцам.

Я общался с командирами и получил информацию, что действительно "качество" российского штурмовика существенно снижается в последнее время. То есть это уже человек предпенсионного возраста, который действительно идет на смерть, когда штурмует посадку,

– добавил Василий Пехньо.

Такому солдату чрезвычайно трудно преодолеть дистанцию в 20 километров. Он приходит истощенный и уже не может вести штурмовые действия. Возможно, россияне применяют лошадей, чтобы сэкономить физические ресурсы человека.

Но задача Сил обороны – не просто уничтожать большое количество пехоты, но сделать так, чтобы российские солдаты не достигали своих целей. Можно только представить, что будет, когда кил-зона расширится на 40 километров и каким тебе будет состояние штурмовика, который преодолеет такое расстояние.

Интересно! О штурмах на лошадях 18 марта написал командующий Силами беспилотных систем Роберт "Мадяр" Бровди. По его словам, украинские военные сорвали крупное наступление россиян на Запорожье, где враг задействовал даже конные подразделения. Оккупанты активизировались с наступлением весны.

Какую тактику использует Россия на фронте?