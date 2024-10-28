Об этом 24 Каналу рассказал командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко. По его словам, именно так враг оказался в Кругляковке Харьковской области.

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"Именно так противник оказался в Кругляковке, когда с помощью массового применения бронетехники он спешил группу, как я называю, камикадзе, по-другому никак нельзя сказать. Потому что подавляющее большинство этих штурмовиков оккупационных войск уже было ликвидировано Силами обороны. Противник во время этого штурма потерял 15 из 17 единиц, которые были уничтожены на поле боя", – подчеркнул он.

Оккупант своих боится больше, чем смерти

Юрий Федоренко отметил, что накопление захватчиков дополнительно к легкобронированной бронированной технике происходит с помощью преимущественно двухколесных мотоциклов. Враг пытается максимально быстро подскочить по бездорожью к передней линии, спешиться и занять соответствующие рубежи.

Также это пешее накопление по посадкам, лесопосадкам, по тем местам, которые сложно просматривать с помощью средств разведки. Существенный интервал дистанции. Противник затягивается по два военнослужащих, максимально пытаясь приблизиться к передовым позициям,

– пояснил он.

В отдельных случаях, которые все больше приобретают динамичности, россияне штурмуют в чистом поле. Это когда примерно 9 – 10 военнослужащих оккупационных войск перебегают из одной лесопосадки в другую. Силы обороны ликвидируют преимущественно большее количество. Из десяти их добегает 1 – 2, но такие волны одна за другой. Как следствие, противник оказывается вблизи позиций ВСУ. Кто остается в строю, переходит к ударно-штурмовым действиям.

"Может показаться, что оккупант имеет высокий уровень мотивации. Потому что как по-другому можно объяснить такие меры, которые совершаются врагом? Но на самом деле там вопрос связан исключительно с активной системой принуждения. У врага есть дорога только вперед, назад дороги нет", – подчеркнул командир.

Ведь если российский оккупант возвращается в свое войско без каких-либо повреждений или с ранениями, с которыми может выполнять боевые задачи, он показательно наказывается. Это может быть физическое воздействие или прямая казнь перед строем. Враг боится своих больше, чем смерти на поле боя.