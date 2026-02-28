Надо готовиться, – Андрющенко рассказал, куда Россия интенсивно перебрасывает войска
- Российские оккупанты сосредотачивают силы на севере Донецкой области, перебрасывая подразделения через Мариуполь с Запорожского направления.
- Петр Андрющенко рассказал, что Запорожье может немного выдыхать, но север Донецкой области нуждается в подготовке к возможным атакам.
Российские оккупанты пытаются просачиваться малыми группами. Сейчас они сосредоточились на севере Донецкой области и перебрасывают силы через Мариуполь с Запорожского направления.
Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко рассказал 24 Каналу, что туда перемещаются вражеские подразделения, которые базируются на Херсонщине, в Крыму. Оттуда их грузят на север Донецкой области по железной дороге.
Где концентрируется враг?
Петр Андрющенко отметил, что крупные подразделения росгвардии, которые ранее заводились в Запорожской области, чтобы удержать участки фронта, обеспечить заградительные отряды, были переброшены на территорию Ростовской области, их куда-то грузили. По Запорожью врагу не удается достичь своих целей. Ситуация по Гуляйполю стабилизируется.
На другие направления российские захватчики максимально подтянули подразделения, которые могли собрать. Но там у оккупантов не складывается с атакующим потенциалом.
Поэтому они пытаются концентрироваться на севере. Думаю, что в ближайшие дни, когда стабилизируется погода, мы увидим попытки в направление Часов Яра, Покровска, возможно, по другим участкам, в частности, на Сумщине и так далее,
– предположил руководитель Центра изучения оккупации.
По его словам, сейчас Запорожью можно немножко выдыхать и наблюдать, как масштабируется оборона, если она контролируется, как срываются наступления, в частности, ударами по энергоструктуре.
С другой стороны, север надо готовить. Как только мы согласовали россиянам временное локальное примирение на Запорожской АЭС, они сразу пошли на север Донецкой области. То есть кого-то они там держат и перебрасывают их дальше. Это уже не впервые. Это не очень хорошая тенденция, но должны ее учитывать,
– подчеркнул Андрющенко.
Что происходит в Донецкой области?
Институт изучения войны сообщает, что россияне начали артиллерийскую и беспилотную подготовку к весенне-летнему наступлению в Донецкой области. Аналитики предупреждают, что главной целью может стать Краматорск и вся линия так называемого "крепостного пояса". Речь идет о ряде укрепленных городов, которые являются основой украинской обороны в Донецкой области с 2014 года.
Ранее в ISW заявляли о вероятной оккупации Покровска. Спикер группировки войск "Восток", майор Григорий Шаповал рассказал, что там происходит на самом деле. По его словам, информация о вероятном захвате Покровска неправильная. Сейчас там продолжаются бои, в частности, осуществляется аэроразведка и минирование возможных путей врага.