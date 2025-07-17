На фронте, особенно на Юге, ВСУ проводят успешные действия, поэтому оккупанты понимают, что могут потерять инициативу. Это 24 Каналу объяснил политолог, офицер ВСУ Андрей Ткачук.

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"Враг понимает то, что им нужно укрепляться. С наступлением зимнего периода, когда "зеленка" спадет, надо где-то прятаться, обеспечивать оборону своих подразделений. Для этого они настраивают фортификации, закрепляют свои позиции, которые они заняли в течение весенне-летней, а в будущем и летне-осенней кампании, которую они продолжат", – сказал он.

Также это реакция на удары ВСУ по российской логистике. Украинские бойцы очень хорошо отрабатывают по логистическим цепочкам врага. Поэтому захватчики понимают, что ситуация может стать опасной, когда логистика в некоторых районах может вообще оборваться.

Обратите внимание! По данным DeepState, количество инженерно-фортификационных сооружений врага увеличивается. В частности, в Донецкой области – на 51%, в Запорожской – на 7%, в Луганской – на 14%, в Херсонской – на 29%, в Харьковской – на 350%, в Крыму – на 5%. Отмечается, что оккупанты изменили приоритеты своего внимания на фортификации, переключившись с глубины на позиционное выстраивание обороны с процессом их продвижения. На многих участках россияне оттеснили украинские подразделения от основных линий обороны, или ситуация просто не изменилась, линия боевого соприкосновения проходит недалеко от давно подготовленных позиций, как на Юге.

Какова ключевая задача россиян?

Дональд Трамп заявил, что США могут ввести вторичные тарифы в размере 100%, если Россия не заключит мирное соглашение в течение 50 дней. Андрей Ткачук заметил, что оккупанты не остановятся на том, что они имеют, а будут продолжать активные боевые действия.

Россияне хотят якобы выйти на админграницы четырех областей: Запорожской, Херсонской, Донецкой, Луганской. Однако это невозможно. Это еще один элемент информационно-психологической атаки на украинцев.

Ключевая задача россиян до осени, до того, как наступит сезон опавших листьев, "зеленка" упадет и будет тяжелая ситуация на поле боя – захватить Покровск и зайти в минимум 9 – 11 населенных пунктов, чтобы перезимовать. Потому что от дронов на открытом поле не спрячешься,

– подчеркнул офицер ВСУ.

Россияне хотят как можно больше продвижений. Но эти задачи являются наиболее реалистичными. В частности, Покровск, Купянск, плацдарм по правую сторону берега реки Оскол для давления на Лиманском направлении, зайти в населенные пункты для того, чтобы не встретить зиму в открытом поле, чтобы не стать жертвами наших дронов.

Сейчас Украине важно максимально усиливать влияние нашей дипломатии на Дональда Трампа, максимально влиять на улучшение отношений с США.