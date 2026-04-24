Граница с Россией стала фактически линией фронта, – ГПСУ об активных боях на Сумщине
Российские оккупанты продолжают штурмы в Сумской области. Однако украинские защитники сдерживают врага. Заявления России о создании так называемой "буферной зоны" – очередная ложь.
Граница Украины с Россией фактически стала линией фронта. Об этом спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил в эфире телемарафона.
Читайте также Россияне готовятся к механизированному наступлению на одном из направлений: обзор фронта от ISW
Что происходит на границе?
Андрей Демченко рассказал, что в Сумской области российские штурмовые группы постоянно делают попытки атаковать позиции, которые удерживают ВСУ. В частности, прошедшие сутки были отражены штурмы в пределах Юнаковской общины в направлении населенного пункта Варачино. Наши бойцы отражают эти атаки. Враг несет огромные потери.
Наиболее активно оккупанты пытаются расширить зону контроля в пределах Краснопольской и Миропольской общин, а также в Шосткинском районе. Однако заявления врага о создании "буферной зоны" не соответствуют действительности. Силы обороны сдерживают продвижение россиян.
По словам спикера ГПСУ, граница с Россией фактически стала линией фронта. Там продолжаются активные бои и интенсивные обстрелы с использованием авиации, артиллерии и дронов.
Продвинуться от границы или даже в тех зонах боевых действий, в частности, в пределах Юнаковской и Хотинской общин, чтобы расширить зону своего контроля вглубь территории Украины, врагу не удается,
– отметил Демченко.
Россияне активизировались на Сумщине: смотрите на карте
Ситуация на Сумщине: что известно?
По информации ISW, возможно, ВСУ освободили Андреевку на Сумщине. Об этом свидетельствуют геолокационные видеозаписи, опубликованные 21 апреля, где видно, что украинские войска удерживают позиции на севере Андреевки (к северу от Сум). В то же время россияне предпочитают наступательные операции на восток и юго-восток от города Сумы, а не действиям на север и северо-восток от города.
Спикер Объединенной группировки войск Украины полковник Виктор Трегубов заявил, что на Сумщине враг интенсивно атакует вдоль международной границы на юге области. Оккупанты захватили Миропольское (к востоку от Сум) и имеют продвижение на два-три километра вглубь в некоторых районах вдоль границы.
Ранее Силы обороны Украины прокомментировали информацию о якобы угрозе полуокружения Сум. Сейчас россияне контролируют только пограничную полосу. Враг пытался, однако все-таки не продвинулся к областному центру. Захватчики оккупировали только приграничные населенные пункты, в частности, Грабовское и Миропольское. Пограничная зона контроля России имеет глубину до 3 – 4 километров, тогда как расстояние до города Сумы – более 35 километров.