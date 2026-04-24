Граница с Россией стала фактически линией фронта, – ГПСУ об активных боях на Сумщине

Российские оккупанты продолжают штурмы в Сумской области. Однако украинские защитники сдерживают врага. Заявления России о создании так называемой "буферной зоны" – очередная ложь.

Граница Украины с Россией фактически стала линией фронта. Об этом спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил в эфире телемарафона.

Читайте также Россияне готовятся к механизированному наступлению на одном из направлений: обзор фронта от ISW

Что происходит на границе?

Андрей Демченко рассказал, что в Сумской области российские штурмовые группы постоянно делают попытки атаковать позиции, которые удерживают ВСУ. В частности, прошедшие сутки были отражены штурмы в пределах Юнаковской общины в направлении населенного пункта Варачино. Наши бойцы отражают эти атаки. Враг несет огромные потери.

Наиболее активно оккупанты пытаются расширить зону контроля в пределах Краснопольской и Миропольской общин, а также в Шосткинском районе. Однако заявления врага о создании "буферной зоны" не соответствуют действительности. Силы обороны сдерживают продвижение россиян.

По словам спикера ГПСУ, граница с Россией фактически стала линией фронта. Там продолжаются активные бои и интенсивные обстрелы с использованием авиации, артиллерии и дронов.

Продвинуться от границы или даже в тех зонах боевых действий, в частности, в пределах Юнаковской и Хотинской общин, чтобы расширить зону своего контроля вглубь территории Украины, врагу не удается,

– отметил Демченко.

Россияне активизировались на Сумщине: смотрите на карте

Ситуация на Сумщине: что известно?