24 Канал Новости Украины Граница с Россией стала фактически линией фронта, – ГПСУ об активных боях на Сумщине
24 апреля, 17:51
Граница с Россией стала фактически линией фронта, – ГПСУ об активных боях на Сумщине

Александра Садовая
Основные тезисы
  • Российские оккупанты продолжают штурмы в Сумской области, но украинские защитники сдерживают их атаки, в частности, в пределах Юнаковской общины и других районах.
  • Граница с Россией фактически стала линией фронта с активными боями, интенсивными обстрелами и использованием авиации, артиллерии и дронов.

Российские оккупанты продолжают штурмы в Сумской области. Однако украинские защитники сдерживают врага. Заявления России о создании так называемой "буферной зоны" – очередная ложь.

Граница Украины с Россией фактически стала линией фронта. Об этом спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил в эфире телемарафона.

Что происходит на границе?

Андрей Демченко рассказал, что в Сумской области российские штурмовые группы постоянно делают попытки атаковать позиции, которые удерживают ВСУ. В частности, прошедшие сутки были отражены штурмы в пределах Юнаковской общины в направлении населенного пункта Варачино. Наши бойцы отражают эти атаки. Враг несет огромные потери.

Наиболее активно оккупанты пытаются расширить зону контроля в пределах Краснопольской и Миропольской общин, а также в Шосткинском районе. Однако заявления врага о создании "буферной зоны" не соответствуют действительности. Силы обороны сдерживают продвижение россиян.

По словам спикера ГПСУ, граница с Россией фактически стала линией фронта. Там продолжаются активные бои и интенсивные обстрелы с использованием авиации, артиллерии и дронов.

Продвинуться от границы или даже в тех зонах боевых действий, в частности, в пределах Юнаковской и Хотинской общин, чтобы расширить зону своего контроля вглубь территории Украины, врагу не удается, 
– отметил Демченко.

Россияне активизировались на Сумщине: смотрите на карте

Ситуация на Сумщине: что известно?

  • По информации ISW, возможно, ВСУ освободили Андреевку на Сумщине. Об этом свидетельствуют геолокационные видеозаписи, опубликованные 21 апреля, где видно, что украинские войска удерживают позиции на севере Андреевки (к северу от Сум). В то же время россияне предпочитают наступательные операции на восток и юго-восток от города Сумы, а не действиям на север и северо-восток от города.

  • Спикер Объединенной группировки войск Украины полковник Виктор Трегубов заявил, что на Сумщине враг интенсивно атакует вдоль международной границы на юге области. Оккупанты захватили Миропольское (к востоку от Сум) и имеют продвижение на два-три километра вглубь в некоторых районах вдоль границы.

  • Ранее Силы обороны Украины прокомментировали информацию о якобы угрозе полуокружения Сум. Сейчас россияне контролируют только пограничную полосу. Враг пытался, однако все-таки не продвинулся к областному центру. Захватчики оккупировали только приграничные населенные пункты, в частности, Грабовское и Миропольское. Пограничная зона контроля России имеет глубину до 3 – 4 километров, тогда как расстояние до города Сумы – более 35 километров.

