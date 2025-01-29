К югу от Часового Яра, в районе Клещеевки, Андреевки, канала Северский Донец – Донбасс ситуация стабильно тяжелая. Об этом 24 Каналу рассказал главный сержант батальона Black Raven 93 ОМБр Денис Кардаш (Сидый).

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"У нас ситуация стабильно тяжелая. На нас постоянно идут накаты. Они не такие большие, как там. Это постоянные штурмы маленькими группами или на технике, время от времени – большие наступления. Поэтому если говорить, увеличилось или уменьшилось, то у нас количество которое было, такое и остается", – сказал он.

ВСУ держат свои рубежи

Денис Кардаш (Сидый) отметил, что канал Северский Донец – Донбасс является частью рубежа обороны ВСУ. Он является преградой для массированных штурмов врага на технике. Потому что переехать канал можно только в некоторых местах. Сосредоточить там большое движение техники будет очень трудно.

Российская пехота идет почти ежедневно маленькими группами. Захватчики используют погодные условия, когда беспилотники менее боеспособны, и пытаются накапливаться.

Мы держим свои рубежи и уничтожаем, выносим противника. Делаем так, чтобы ему не осталось никаких блиндажей, посадки, где они могут перемещаться, чтобы это было 2 километра чистого поля, чтобы мы могли их издалека увидеть и уничтожить,

– подчеркнул военный.

Напомним, в Институте изучения войны сообщили, что украинские силы продвинулись в Торецке и вблизи Покровска, а российские – в районе Торецка, Покровска, Курахово, Великой Новоселки и на западе Запорожской области.