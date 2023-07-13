Об этом 24 Каналу рассказал лейтенант легиона "Свобода" Владимир Назаренко. Он охарактеризовал методы российских оккупантов.
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Тактика россиян
У россиян нет дефицита боеприпасов, отметил Назаренко. А значит, враг продолжает разрушать все населенные пункты и села, накрывать целыми квадратами.
"К сожалению, у них преимущество как в количестве боеприпасов, так и в артиллерии, огневой поддержке, стрелковом оружии, численности. Они пытаются как-то реализовать свое преимущество, но это им мало удается", – отметил военный.
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Несмотря на свои попытки перенять преимущество, россияне больше теряют личного состава. Отметим, что за прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали 510 оккупантов. Всего за более чем 500 дней полномасштабного вторжения концерт Кобзона слушает 236 040 российских военных.
Залог – это хитрость, умение, точность, скоординированность и характер, который есть у украинской армии. Мы точечно уничтожаем гораздо больше оккупантов. К сожалению, они тоже наносят нам удар, но они это делают не прицельно. Поэтому за нами преимущество и инициатива как на конкретном участке фронта, так и по всей линии разграничения,
– подчеркнул Владимир Назаренко.
Ситуация на фронте: основные новости
- Тяжелые бои продолжаются на 5 направлениях: Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском. За прошедшие сутки зафиксировали более 35 боевых столкновений. Украинская авиация нанесла 6 ударов по районам скопления живой силы, оружия и техники. Также 4 удара пришлись на ЗРК врага.
- На Запорожском и Херсонском направлениях россияне сосредотачивают усилия, чтобы не допустить продвижения украинских войск. За минувшие сутки враг совершил артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов. Впрочем, украинские защитники продолжают вести наступательные действия на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляясь на достигнутых рубежах.
- В ночь на 13 июля россияне в очередной раз атаковали Украину. Применили комбинированную тактику с использованием "Шахедов" и "Калибров". В частности, в Воздушных силах ВСУ заявили об уничтожении 20 ударных БПЛА и 2 крылатых ракет.