Об этом 24 Каналу рассказал лейтенант легиона "Свобода" Владимир Назаренко. Он охарактеризовал методы российских оккупантов.

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Тактика россиян

У россиян нет дефицита боеприпасов, отметил Назаренко. А значит, враг продолжает разрушать все населенные пункты и села, накрывать целыми квадратами.

"К сожалению, у них преимущество как в количестве боеприпасов, так и в артиллерии, огневой поддержке, стрелковом оружии, численности. Они пытаются как-то реализовать свое преимущество, но это им мало удается", – отметил военный.

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Несмотря на свои попытки перенять преимущество, россияне больше теряют личного состава. Отметим, что за прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали 510 оккупантов. Всего за более чем 500 дней полномасштабного вторжения концерт Кобзона слушает 236 040 российских военных.

Залог – это хитрость, умение, точность, скоординированность и характер, который есть у украинской армии. Мы точечно уничтожаем гораздо больше оккупантов. К сожалению, они тоже наносят нам удар, но они это делают не прицельно. Поэтому за нами преимущество и инициатива как на конкретном участке фронта, так и по всей линии разграничения,

– подчеркнул Владимир Назаренко.

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