Про це 24 Каналу розповів лейтенант легіону "Свобода" Володимир Назаренко. Він охарактеризував методи російських окупантів.

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Тактика росіян

Росіяни не мають дефіциту боєприпасів, зазначив Назаренко. А отже ворог продовжує руйнувати всі населені пункти та села, накривати цілими квадратами.

"На жаль, у них перевага як у кількості боєприпасів, так і в артилерії, засобах вогневої підтримки, стрілецькій зброї, чисельності. Вони намагаються якось реалізувати свою перевагу, але це їм мало вдається", – відзначив військовий.

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Попри свої намагання взяти перевагу, росіяни більше втрачають особового складу. Зазначимо, що за минулу добу українські захисники ліквідували 510 окупантів. Загалом за понад 500 днів повномасштабного вторгнення концерт Кобзона слухає 236 040 російських військових.

Запорука – це хитрість, вміння, точність, скоординованість, злагодження і характер, який є в української армії. Ми точково знищуємо набагато більше окупантів. На жаль, вони теж завдають нам втрат, але вони це роблять не прицільно. Тому за нами перевага та ініціатива як на конкретній ділянці фронту, так і по всій лінії розмежування,

– наголосив Володимир Назаренко.

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