Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе и летчик-инструктор Роман Свитан, прокомментировав продвижение оккупантов между населенными пунктами Богдановка и Хромовое.

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Не хватает боеприпасов

Как отметил Свитан, сейчас оккупанты продвинулись вперед в небольшой лес. Ранее его удавалось удерживать благодаря достаточному количеству боеприпасов. Но, к сожалению, сейчас сказывается недостаток нарядов.

Нам просто нечем их там остановить. Как только будут боеприпасы, мы выбьем их оттуда, потому что удержаться там почти невозможно. Сейчас теряем такую территорию, которую потом придется выбивать. Но потратим на это значительно больше боеприпасов, чем, если бы мы просто удерживали бы ее сейчас, имея достаточное количество снарядов,

– отметил Свитан.

Сейчас нужно усиленно работать над тем, чтобы получать боеприпасы от международных партнеров. Они помогут остановить продвижение оккупантов.

Обратите внимание! Офицер артиллерии 4 бригады НГУ "Рубеж" Владимир Назаренко рассказал, что враг усиливает свое присутствие на Востоке. Также ситуацию осложняет и неблагоприятная погода.

Ситуация на фронте: кратко