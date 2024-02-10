Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі та льотчик-інструктор Роман Світан, прокоментувавши просування окупантів між населеними пунктами Богданівка та Хромове.

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Не вистачає боєприпасів

Як наголосив Світан, зараз окупанти просунулися вперед у невеликий ліс. Раніше його вдавалося утримувати завдяки достатній кількості боєприпасів. Але, на жаль, зараз дається взнаки нестача нарядів.

Нам просто нема їх чим там зупинити. Як тільки будуть боєприпаси, ми виб'ємо їх звідти, бо утриматися там майже неможливо. Зараз втрачаємо таку територію, яку потім доведеться вибивати. Але витратимо на це значно більше боєприпасів, ніж, якби ми просто утримували б її зараз, маючи достатню кількість снарядів,

– зазначив Світан.

Зараз потрібно посилено працювати над тим, аби діставати боєприпаси від міжнародних партнерів. Вони допоможуть зупинити просування окупантів.

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Ситуація на фронті: коротко