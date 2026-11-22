107-я бригада Черновицкой ТрО принимала участие в боях на Бахмутском, Купянском, Лиманском и Курском направлениях. В настоящее время под руководством подполковника Дениса Перча подразделение демонстрирует высокие результаты в уничтожении российских военных. Комбриг с позывным "Кореец" в интервью 24 Каналу рассказал о ситуации на фронте, проблеме СЗЧ и осознании гражданскими лицами реальности войны.

107-я бригада Черновицкой ТрО – одно из подразделений Сил обороны, выполнявших боевые задачи практически во всех самых горячих точках фронта – речь идет, в частности, о Бахмутском, Купянское, Лиманское, Курское направления. Ее бойцы под руководством подполковника Дениса Перча с позывным "Кореец" в настоящее время достигают рекордных результатов в уничтожении живой силы врага.

В эксклюзивном интервью для 24 Канала Денис Перч честно объяснил, почему, несмотря на успехи войск, государство проигрывает информационную войну, как количество СЗЧ местами превышает количество потерь на поле боя и почему 90% людей не понимают, что в стране идет война.

"Системная работа": почему растут успехи бригады и меняется роль ТрО

По итогам октября 107-я бригада заняла 35-е место среди всех подразделений Сил обороны по показателям поражения живой силы противника. Ранее, еще в июле, бригада была на 62-м месте. Благодаря чему стало возможным такое улучшение?

Мы полностью изменили систему управления боем, полностью изменили систему обнаружения и поражения противника. Опробовали эту систему, сначала внедрили ее в одном батальоне, затем, увидев успех, масштабировали ее на все подразделения.

Это системная работа, это системно-управленческая работа военного органа управления, и она, на данный момент, приносит определенные успехи.

Конечно, в этой войне мы в течение определенного периода что-то меняем, к чему-то адаптируемся. В настоящее время эта система работает, мы готовы и дальше адаптироваться.

Определенная часть общества до сих пор считает, что территориальная оборона якобы в меньшей степени вовлечена непосредственно в боевые действия. Как вы думаете, почему возникает такое мнение, что на это влияет, и как изменилась деятельность сил ТрО, условно говоря, с начала полномасштабного вторжения и по сегодняшний день?

Такое мнение общества действительно сформировалось на основе данных, актуальных на 2022 год. Действительно, в территориальную оборону шли неподготовленные гражданские люди, у которых, кроме желания, не было ничего. То есть, по сути, этот род войск был недоформированным, недообеспеченным в начале, и эти гражданские, благодаря тому, что каждый из них представлял разные профессии, каждый добился успехов в своей гражданской жизни, собрались, привнесли свои принципы работы, свои подходы в бизнесе или в управлении, применили свои знания к военному делу, и это начало приносить успехи.

Терроборона в целом в настоящее время – это род войск, где, наверное, максимальное количество людей до сих пор заинтересовано в том, чтобы быть в строю и воевать за установление справедливого мира. Мы выполняем задачи на чрезвычайно сложных участках фронта, то есть никто не обращает внимания на то, терроборона это или не терроборона. Нас используют так же, как обычные механизированные бригады, тяжелые бригады, в тех же зонах, на тех же участках фронта.

Наша бригада побывала почти во всех горячих точках этой страны. Мы еще не вышли из Бахмута, а часть уже входила в Авдеевку. Были такие моменты – Курская операция, Лиман, Макеевка, Торецк, Майорск, Нью-Йорк, Покровское направление.



Денис Перч / инстаграм

Сейчас бригада в целом, командование бригады и батальоны бригады находятся на самом сложном направлении на карте войны – на Донецком направлении. Мы держим здесь оборону, у нас есть успехи, именно здесь мы наносим удар по тому количеству пехоты, тому количеству личного состава, благодаря поражению которого мы удерживаем 35-е место. Поэтому здесь территориальная оборона – это сейчас просто название.

Сегодня у нас достаточно мощное военное руководство, а именно – командование сил территориальной обороны. И в связи с этим у этой структуры сложился определенный имидж. Есть определенные специалисты, которые за эти четыре, почти пять лет сформировались, прошли определенную подготовку и показали результаты.

Я, будучи комбатом, был на учениях перед тем, как стать комбригом, где собрались комбаты морской пехоты, механизированных батальонов, ракетных войск, территориальной обороны, танковых войск. 33 комбата у нас было в одной группе. Первое место занял я, то есть из территориальной обороны.

Обойдя все рода войск, все виды войск. Так там заместитель командующего и сказал, что впервые территориальная оборона обошла родные сухопутные войска. И поверьте мне, отрыв там был также где-то не 10%. Сегодня те люди, которые четыре с половиной, почти пять лет прослужили в армии, – это лучший военный университет, лучшая военная академия, какая только может быть.

Потому что мы наблюдали случаи, когда люди заканчивали университеты и академии, офицеры становились командирами взводов, но в их представлении управление взводом оставалось таким, каким оно было до этой войны, а сержанты, которые в некоторых случаях просто воевали с первого дня, знали больше.

И подсказывали этим офицерам гораздо больше, чем эти офицеры получали в учебных заведениях. То есть учиться нужно все равно, я сам продолжаю учиться, я учусь постоянно, однако есть нюансы. Действительно, лучшее военное учебное заведение на данный момент – это именно война, которая длится уже 4,5 года.

"Направление нелегкое": что происходит в Донецкой области и в Константиновке

Какова ситуация на тех участках, где действуют ваши бойцы?

Ситуация действительно напряженная и динамичная. Противник постоянно не отказывается от намерений проникнуть в ключевые города Донецкой области. Постоянно предпринимает все необходимые для этого меры.

К сожалению, не могу много рассказывать о том, что происходит. Однако 100% противников, которые проникают в зону действия бригады, 100% уничтожаются. Проникший противник на 100% зачищается.

Уничтожаются тылы противника. Оборона в Донецкой области сейчас держится чрезвычайно стойко, стойче, чем когда-либо. Мы в Донецкой области работаем с 23-го или 22-го года. Направление нелегкое для противника. Это направление основного удара врага.

Его основная цель – вытеснить нас к границам Донецкой и Луганской областей. Именно сюда противник в основном бросает свои силы и средства.

Число вражеских бригад, воюющих против нас, в разы превышает число тех, кто обороняется. Нас спасает слишком централизованная российская система, она действительно нас спасает. Отсутствие мотивированного личного состава противника и наличие достаточно большого количества глупых командиров, которые не ценят свой личный состав.

Это действительно те три критерия, которые день за днем втягивают противника просто на дно, откуда ему будет довольно трудно выбраться.

Сейчас довольно часто россияне заявляют о якобы готовности организовать условное "перемирие" в Константиновке по примеру Олешек. Как Вы относитесь к таким заявлениям?

Прежде всего отмечу, что Константиновка в настоящее время не принадлежит противнику, она наша. Если он хочет воспользоваться недавними миссиями под предлогом, чтобы войти в город или оттеснить нас к окраинам Константиновки или Дружковки, я считаю, что это слишком нагло и довольно очевидно.

Подобные гуманитарные миссии я бы советовал проводить где-то в окрестностях Олешек или в том регионе, где действительно много блокированных населенных пунктов.

Насколько я знаю, главнокомандующий подготовил президенту, кажется, около 70 населенных пунктов, однако ни один из этих населенных пунктов стороной противника выбран не был. Была выбрана только Константиновка. Однако она находится под контролем Сил обороны. Да, там действительно есть проникшие противники, там есть местное население, которое почему-то не уезжает или действительно не может уехать.

"Прямо влияет на эффективность": что самое сложное в должности комбрига и какие проблемы существуют в армии

Вы возглавляете бригаду с мая 2026 года: какие решения и вызовы, с которыми вам приходилось сталкиваться, были самыми сложными? Есть ли то, о чем вы сожалеете?

Честно говоря, нет таких действий, о которых я бы сейчас сожалел, и я надеюсь, что их, возможно, и не будет. Действительно, я сожалею, что мы теряем людей, однако это война, и мы должны это понимать. Огромная благодарность их семьям. Мы не заменим этих людей, но они внесли большой вклад в будущий мир.

Это единственное, о чем мы можем сожалеть – что мы действительно теряем людей. Хотя, скажу вам откровенно, за последние полгода наши потери личного состава сократились на 30%. Наша система управления позволяет повысить выживаемость личного состава, и я думаю, что мы будем только наращивать этот показатель.

Что касается вызовов или важных моментов, для меня важно, чтобы мое подразделение было подготовлено к выполнению какой-либо боевой задачи. Если такой задачи не было, то я всегда просил руководство поручить эту боевую задачу нашему подразделению. То есть наш костяк всегда был.



Командир 107-й бригады ТрО / инстаграм

Когда я пришел в бригаду, командование бригады и некоторые ее подразделения не были задействованы непосредственно в зоне боевых действий, занимались управлением, обеспечением своих подразделений, однако военным управлением не занимались. И основной задачей для меня было вывести бригаду на боевые позиции и начать работать как полноценный орган военного управления, что мы, в принципе, и сделали. И, конечно, ряд высокопоставленных военных также принимали такие решения, начиная с командиров корпусов, командующих группировками войск и заканчивая главнокомандующим.

То есть бригада все-таки выехала на боевые позиции, бригада работает как полноценный орган военного управления. Это была одна из самых первых моих задач, которую я себе поставил: мы обязательно должны воевать. Я так настраивал весь личный состав, что я точно не тот комбриг, которого все устраивает – мы должны воевать. Это во-первых.

Во-вторых, я разбирался в рациональности использования средств и сил, и мы немного по-другому подошли к этой системе, благодаря чему у нас изменилось обеспечение и появились статьи расходов, на которые раньше бригада не могла себе позволить, например, покупку тех же машин или чего-то еще. На данный момент вся эта работа проделана – сегодня бригада чувствует себя обеспеченной.

Действительно, есть некоторые пробелы, как и у всех, и в государстве в целом сейчас, однако мы терпеливо к этому относимся. Для меня было принципиально важно разобраться, правильно ли и целесообразно ли мы используем средства, которые нам предоставляют и государство, и другие органы, и повысить эффективность этого использования, в частности, чтобы это непосредственно происходило на поле боя. И у нас это получилось, посмотрим, как будет дальше.

А что касается других факторов, которые не позволяют в полной мере выполнять все планы, действия, осуществлять все операции?

Общая государственная проблема – это нехватка личного состава. Мы это понимаем.

Мы пытаемся привлекать людей посредством рекрутинга, помимо общей комплектации. Однако это не сильно влияет на наши показатели. Мы все же пытаемся; сейчас это микроменеджмент. Поверьте, я стараюсь разобраться с каждым человеком, которого мы комплектуем. Я лично занимаюсь этим вопросом, я лично принимаю решение, кто, куда, где этот человек будет задействован, разбираемся, какими гражданскими профессиями он владел, что он умеет, как он жил, как мы можем его задействовать.

Это напрямую влияет на эффективность. У нас специалист не будет задействован иначе, чем по своей профессии, если эта профессия действительно нужна в армии в данный момент. Как правило, нужны множество профессий.

Нехватка там кадров – действительно, это проблема, но проблема общего государственного уровня, я не могу на это жаловаться, мы должны адаптироваться к этой проблеме, и именно задача комбрига – адаптироваться к тем или иным текущим проблемам, не жаловаться, а адаптироваться, находить решения, находить способы выполнять боевые задачи с учетом того комплекса проблем, который есть у всех.

И не допускать появления новых проблем. Здесь вроде бы все просто, но на самом деле не совсем так, однако глобальных проблем в целом я не вижу, все в штатном режиме, все решается.



Денис Перч / инстаграм

У нас довольно серьезный управленческий коллектив, все с большим боевым опытом, у меня заместители с боевым опытом, начальник штаба у нас с боевым опытом. Довольно много, все комбаты у нас почти с уровня командира взвода на войне. У нас все ключевые фигуры, все ключевые должностные лица – они с неплохим боевым опытом, с неплохим опытом в гражданской жизни, с какими-то достижениями.

Это позволяет нам сейчас либо не ощущать те общие проблемы, которые в целом существуют в армии, либо снижать их негативное влияние на нашу бригаду.

"Умы людей захватывают вражеские нарративы": почему стала возможной ситуация в Борщаговке

Инцидент в Петропавловской Борщаговке показал, что общество очень остро реагирует на проблемы в процессах мобилизации и, что более важно, на манипуляции, которые распространяет враг. Как подобные события влияют непосредственно на бойцов и почему такая ситуация потенциально стала возможной в наших условиях?

Это комплексная проблема государства. Если даже отвечать на предыдущий вопрос, то это также можно туда подставить. Почему? Потому что государство проигрывает информационную войну, проигрывает когнитивную войну.

То есть мозг большинства людей захватывают боты, созданные противником. Нарративы, сформированные противником. Я даже знаю близких мне людей, которые не воюют, но уже мыслят так, как удобно, а не так, как правильно.

То есть, к сожалению, эта проблема по всей стране. Это же формирует большое количество СОЧ, это же формирует большое недовольство военными. Люди не могут понять, что военные – это те люди, которые спасают эту страну.

Если говорить об общих потерях, я, к сожалению, не могу раскрыть эти цифры, но я бы очень хотел их раскрыть, потому что они не такие уж большие. Конечно, очень плохо, что они вообще имеются, но поверьте мне, они в десятки раз меньше, чем у противника.

Поверьте мне, система обороны построена таким образом, что мы теряем людей только из-за увольнения из СОЧ, а это наша основная потеря личного состава, а не из-за гибели в боевых действиях. Есть процент, но он весьма-весьма невелик. Мы сталкиваемся сейчас, например, в наших подразделениях с военнослужащими, которые пытались сбежать у нас с базового курса военной подготовки.

Мы их там поймали, они все-таки его закончили, мы их направили в подразделение. "Дружище, ну что же ты, беглец, как дела?" Он говорит: "Вы знаете, если бы я знал, как на самом деле в армии, я бы никогда не попытался сбежать". То есть людей накручивает сама ситуация, что все идут на смерть, все идут умирать, их враги где-то там похищают, удерживают.

Послушайте, контингент в армии бывает разным, в Вооруженных Силах действительно есть разный контингент. Наркоманы, алкоголики – они тоже есть, и они также составляют определенный слой. Мы ничего с этим поделать не можем, это определенный слой общества в целом, а Вооруженные Силы – это срез общества.

И мы не можем изменить ту часть общества, которая и в гражданской жизни ведет себя довольно неблагополучно. Они в армии тоже есть, и они также являются причиной конфликта или какого-то инцидента. И такими людьми в основном и руководствуются.

Эти люди руководствуются не своим сознанием, ими движет удобная позиция. Речь идет о людях, находящихся в Вооруженных Силах. И именно путем влияния на формирование этой удобной позиции противники воздействуют на таких людей.

А теперь люди, которые не воюют, для них все вообще намного проще, потому что, пробыв 4,5 года в тылу, и уже когда люди 4 года учились, освоили ремесло, стали кем-то в этих Вооруженных Силах, а ему сейчас придется идти и все с нуля начинать, он это понимает. "Я 4,5 года проторчал. Почему?" Разные причины себе придумывал. То трое детей, то отец болен. Хотя до войны было все так же, это ему не мешало выпивать с друзьями, ходить по ресторанам, ездить в зарубежные отпуска.

Но когда началась война, у него больной отец, он не может воевать. Хотя отца видит раз в месяц, например. Им также нужно выработать какую-то удобную позицию, или несколько.

"Почему я не воюю? Я не воюю, потому что там всех убивают, нас обкрадывают, ТЦК-шники, вся власть – коррупционеры". Так, давайте разберемся: коррупции не было до войны, что ли? Или ее нет в других странах? Она была и есть. Сейчас у нас в стране более серьезная проблема – не коррупция, а война. Или, если вы хотите бороться с коррупцией, то идите, боритесь тогда с коррупцией.

"Я не буду воевать, моя задача, мое предназначение – я буду бороться с коррупцией". Это нормальная ситуация, все тебя поймут, друг, иди, потому что у нас сейчас нет времени, мы начнем бороться с коррупцией тогда, когда добьемся мира, у нас нет времени. Ты хочешь сейчас это начать? Вперед, в принципе, мы тебя поддерживаем.

А если ты не хочешь ни того, ни другого делать, а просто сидеть и рассказывать, что "те коррупционеры, те людей обкрадывают, я вообще против войны, и это не моя война, сейчас меня поймают, сейчас убьют, и все остальное" – чуда не будет.

Эту точку зрения для этого человека сформировал противник, к сожалению, плавно внедрил ее в массы, и эта точка зрения сейчас распространяется среди слабых людей, беспринципных людей, не имеющих своей четкой, обоснованной позиции, не стоящих твердо на ногах.

"90% не хотят понимать": почему общество должно изменить позицию

У вас был пост о том, что повседневная форма должна стать боевой, а боевая – повседневной. Что именно вы вкладываете в эту формулировку?

Мы все должны воевать, так или иначе. Мы все должны быть вовлечены в войну, мы все должны либо готовиться воевать, либо ждать своей очереди, когда ты станешь нужен, но уже уметь все. То есть прожить 4,5 года в воюющей стране и через 4,5 года, когда тебе пришла повестка, начать учиться воевать, это, думаю, несправедливо по отношению к своей стране и всем гражданам.

А что же ты потратил 4,5 года? Почему ты ждал? Ты должен стать профессионалом за то время, пока мы тебе даем, пока мы сейчас воюем, мы даем тебе это время. Друг мой, иди, занимайся, учись, изучай в удобном для себя стиле: дома, с женой, с детьми, с бабушкой, уезжая за границу или каким-то другим способом. Но что-то делай, потому что когда придет твоя очередь и ты скажешь: "А я ничего не умею", ну как так?

Это же несправедливо, верно? То есть что ты потратил время? Для чего мы воевали? Для того, чтобы ты просто как-то прожил эту жизнь? Мы можем позволить женщинам проживать эту жизнь, потому что они заботятся о детях, решают другие проблемы, а мужчины должны быть готовы. Мужчина должен быть готов уже сегодня. Он должен встать, собрать вещи или взять уже собранную сумку и пойти, уже примерно понимая, где ему нужно быть.

Вот и тот короткий базовый курс ВВП, который в идеале для него был бы организован, просто структурировал бы те знания, которые он уже получил до этого, после того как он попал в подразделение на адаптацию, там ему просто должны донести, что его ждет, какая у него специализация.

А у нас 90% людей вообще не хотят понимать, что в стране сейчас война. Сейчас люди просто делают вид, что ее нет.

Они объясняют это тем, что нас бомбят, нас уничтожают, но то, что за Киевом, за Днепром идут боевые действия, никто на это уже не хочет обращать внимания. Наша основная проблема – это то, что нас сейчас уничтожают. То, что сейчас на территории Украины находится противник, мы стараемся не пропустить его дальше, мы не даем ему продвигаться большими шагами, мы стараемся не дать ему пройти дальше на территорию нашей страны.

А параллельно он еще оказывает такое воздействие на гражданское население, потому что видит слабость страны именно в гражданском населении. Вот и все. То есть человек сейчас должен ежедневно жить ради войны.

Если бы все это поняли, наверное, война бы уже закончилась. На каких бы то ни было условиях, но, скорее всего, они бы уже выдвинули эти условия. То есть нам нужно четко понять: нам довольно трудно и почти невозможно в настоящее время вернуться к границам 1991 года.

Но все, что от нас требуется, – это сильная переговорная позиция для президента, для наших дипломатов и так далее. Ее можно добиться только стойкостью населения и стойкостью обороны. Но если у нас население кричит, что недовольно ТЦК-шниками, властью, военными, а у военных при этом не хватает людей, то у нас просто гражданское население одновременно стреляет себе в ногу и в ногу военным.

А если бы мы продемонстрировали стойкость гражданского населения и стойкость обороны с помощью квалифицированных людей, или хотя бы мотивированных людей, или хотя бы людей, которые понимают, почему я туда пришел, чтобы мы потом не ловили СОЧ-шников по всей стране, а занимались делом, учились, и что-то делали бы для войска, то я думаю, что сильную переговорную позицию мы бы уже завоевали.

Противник усиливается, противник развивается, противник наращивает свои боевые возможности, так же и мы, мы действительно наращиваем боевые возможности, но почему-то у нас есть слабое звено – это то, что у нас постоянно кто-то возмущается.

Нельзя постоянно возмущаться, когда в стране в целом беда, нужно что-то делать, эти возмущения не приводят к решениям. Результат будет только тогда, если ты перейдешь к делу, тогда что-то изменится.

Повседневная форма должна стать боевой, а боевая – повседневной: речь идет о том, что мы не имеем права жить той привычной гражданской жизнью, которая у нас была до 24 февраля 2022 года, мы должны выбрать для себя другой образ жизни, чтобы период войны длился как можно меньше.

Чтобы как можно меньше погибло военных, гражданских, детей, женщин, было разрушено как можно меньше городов. Только для этого мы сегодня должны изменить свой образ жизни. Тогда многое изменится в стране, действительно, когда люди начнут жить для страны, для войны, многое изменится. Коррупция во всех слоях власти уменьшится при устойчивом населении.

"Дисциплина вытягивает": что дает силы продолжать борьбу?

Вы присоединились к ТрО еще в 2022 году. Что поддерживает ваш дух сейчас?

Мы должны довести это дело до конца, ведь мы начали что-то делать. Если где-то еще года два назад я говорил, что устал и больше не хочу, и еще что-то, и еще что-то.

Конечно, есть определенное давление со стороны семьи, но сегодня я смотрю на то, что происходит в стране, и понимаю, что если не мы, то на нашу смену никто не придет. На тех людей, которые сейчас не воюют, можно рассчитывать лишь на небольшую часть из них, а на всех остальных – нет.

Они всю жизнь будут придумывать тысячи причин. Война закончится, у них ничего не изменится, у них после войны будет так же. Все виноваты, масса причин, чтобы что-то там кардинально не сделать.



"Кореец" / инстаграм

Дисциплина – она вытаскивает из любых критических ситуаций, из любых сложных ситуаций. А самое главное, что помогает держаться, – это те мечты, которые у меня в голове, о том, как я буду проводить время после войны спокойно, уже с чувством выполненного долга, со своей семьей и в кругу близких.

Но тогда я буду точно знать, что все в безопасности, что ничто нам не помешает, все будет хорошо. А сейчас нужно еще работать.