Такое мнение 24 Каналу выразил ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ, военный эксперт Алексей Гетьман. Ранее командующий Восточной группировкой войск Александр Сырский заявил, что враг в Бахмуте перешел к "сирийской" тактике.

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Планы врага на бумаге не изменились

Гетьман рассказал, что россияне планировали выйти на административную границу Донецкой и Луганской областей. Однако реализовать это им не удастся, поэтому их атаки – атаки отчаяния. Они хотят до того, как перейдут в оборону от нашего контрнаступления, еще где-то немного атаковать.

Они хотят удержать хоть какие-то позиции, чтобы не убегать потом к самой границе. Основные силы россиян сейчас готовятся к обороне, а пытающиеся наступать группировки хотят отвлечь наше внимание перед контрнаступлением,

– отметил ветеран российско-украинской войны.

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Нравственное состояние врага

Россиянам важно захватить Бахмут не только с политической составляющей, им это нужно, чтобы поднять моральное состояние своих военных. Мол, посмотрите, мы понемногу продвигаемся, сейчас постоим в обороне и потом снова пойдем в наступление.

"Если им не удастся захватить этот город до нашего контрнаступления, то моральное состояние войска упадет еще ниже, и им и в обороне ничего не удастся. В Бахмуте пали десятки тысяч человек. Они будут продолжать это, пока мы не начнем их выбивать оттуда контрнаступательными действиями ", – заметил майор запаса ВСУ.

Военный эксперт добавил, что в Бахмуте армия выполняет одну из главных своих задач – уничтожает вражескую армию. Потери врага в этом городе сейчас гораздо больше, чем будут, когда мы пойдем в контрнаступление, поэтому это очень важно.

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