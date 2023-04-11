Таку думку 24 Каналу висловив ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ, військовий експерт Олексій Гетьман. Раніше командувач Східного угруповання військ Олександр Сирський заявив, що ворог у Бахмуті перейшов до "сирійської" тактики.

Важливо Фортеця Бахмут – місце, де закінчиться епоха "вагнерівців"

Плани ворога на папері не змінилися

Гетьман розповів, що росіяни планували вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Однак реалізувати це їм не вдасться, тому їхні атаки – це атаки відчаю. Вони хочуть до того, як перейдуть в оборону від нашого контрнаступу, ще десь трохи поатакувати.

Вони хочуть утримати бодай якісь позиції, щоб не тікати потім до самого кордону. Основні сили росіян зараз готуються до оборони, а ті угруповання, які намагаються наступати, хочуть відвернути нашу увагу перед контрнаступом,

– зазначив ветеран російсько-української війни.

Гетьман припустив, до чого готується Росія на фронті: дивіться відео

Моральний стан ворога

Росіянам важливо захопити Бахмут не лише з політичної складової, їм це треба, аби підняти моральний стан своїх військових. Мовляв, погляньте, ми потроху просуваємось, зараз побудемо в обороні й потім знову підемо в наступ.

"Якщо їм не вдасться захопити це місто до нашого контрнаступу, то моральний стан війська впаде ще нижче, і їм і в обороні нічого не вдасться. У Бахмуті полягли десятки тисяч людей. Вони будуть продовжувати це, поки ми не почнемо їх вибивати звідти контрнаступальними діями", – зауважив майор запасу ЗСУ.

Військовий експерт додав, що в Бахмуті армія виконує одне з головних своїх завдань – знищує ворожу армію. Втрати ворога в цьому місті нині набагато більші, ніж будуть, коли ми підемо в контрнаступ, тому це дуже важливо.

Ситуація в Бахмуті: останні новини