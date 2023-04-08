Трагічну новину повідомили 8 квітня у батальйоні "Вовки Да Вінчі". Також там розповіли, де та коли можна віддати останню шану Героям.

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На війні загинули п'ять "Вовків Да Вінчі"

З болем повідомляємо, що під час виконання бойових завдань на Бахмутському напрямку, загинули наші побратими,

– розповіли військові.

У батальйоні повідомили, коли та де можна попрощатись з Героями:

Даниїл "Вікінг" Кондель . Його похоронять 8 квітня о 14:00 в Києві на Лісовому кладовищі, що на вулиці Крайній, 3;

. Його похоронять 8 квітня о 14:00 в Києві на Лісовому кладовищі, що на вулиці Крайній, 3; Назарій "Продюсер" Грибан . З ним попрощаються 8 квітня о 14:00 в селі Софіївська Борщагівка на Київщині за адресою Провулок шкільний, 1А;

. З ним попрощаються 8 квітня о 14:00 в селі Софіївська Борщагівка на Київщині за адресою Провулок шкільний, 1А; Олександр "Оборона" Оборонов . Його похоронять 8 квітня о 15:00 у Києві на Лісовому кладовищі, що на вулиці Крайній, 3;

. Його похоронять 8 квітня о 15:00 у Києві на Лісовому кладовищі, що на вулиці Крайній, 3; Валерій "Голема" Сенько . З ним попрощаються 9 квітня о 12:45 у Чернігові в Катерининській церкві за адресою Алея Героїв, 6А;

. З ним попрощаються 9 квітня о 12:45 у Чернігові в Катерининській церкві за адресою Алея Героїв, 6А; Іван "Мілан" Ротар. Його проведуть в останню путь 10 квітня о 10:00 в селі Костичани, Новоселицького району Чернівецької області.

Україна прощатиметься з п'ятьма Героями / Фото з батальйону "Вовки Да Вінчі"

Зверніть увагу! "Вовки Да Вінчі" виникли як 1-ша штурмова рота у складі 5-го батальйону "Правого сектора". Наразі це батальйон Сухопутних військ ЗСУ. З 2016 року їхнім командиром був легендарний Дмитро "Да Вінчі" Коцюбайло, Герой України. Він загинув 7 березня 2023 року.

Що відомо про загиблих Героїв