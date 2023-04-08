Трагическую новость сообщили в 8 апреля в батальоне "Волки да Винчи". Также там рассказали, где и когда можно отдать последний почет Героям.

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На войне погибли пять "Волков да Винчи"

С болью сообщаем, что во время выполнения боевых задач на Бахмутском направлении погибли наши собратья,

– рассказали военные.

В батальоне сообщили, когда и где можно проститься с Героями:

Даниил "Викинг" Кондель . Его похоронят 8 апреля в 14:00 в Киеве на Лесном кладбище по улице Крайней, 3;

. Его похоронят 8 апреля в 14:00 в Киеве на Лесном кладбище по улице Крайней, 3; Назарий "Продюсер" Грибан . С ним попрощаются 8 апреля в 14:00 в селе Софиевская Борщаговка Киевской области по адресу Переулок школьный, 1А;

. С ним попрощаются 8 апреля в 14:00 в селе Софиевская Борщаговка Киевской области по адресу Переулок школьный, 1А; Александр "Оборона" Оборонов . Его похоронят 8 апреля в 15:00 в Киеве на Лесном кладбище по улице Крайней, 3;

. Его похоронят 8 апреля в 15:00 в Киеве на Лесном кладбище по улице Крайней, 3; Валерий "Голема" Сенько . С ним попрощаются 9 апреля в 12:45 в Чернигове в Екатерининской церкви по адресу Аллея Героев, 6А;

. С ним попрощаются 9 апреля в 12:45 в Чернигове в Екатерининской церкви по адресу Аллея Героев, 6А; Иван "Милан" Ротарь. Его проведут в последний путь 10 апреля в 10:00 в селе Костычаны, Новоселицкого района Черновицкой области.

Украина будет прощаться с пятью Героями / Фото из батальона "Волки Да Винчи"

Обратите внимание! "Волки да Винчи" возникли как 1-я штурмовая рота в составе 5-го батальона "Правого сектора". Пока это батальон Сухопутных войск ВСУ. С 2016 года их командиром был легендарный Дмитрий "Да Винчи" Коцюбайло, Герой Украины. Он погиб 7 марта 2023 года.

Что известно о погибших Героях