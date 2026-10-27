Россия далека от оккупации Донбасса: военный оценил ситуацию на фронте
Сроки, установленные Путиным для полной оккупации Донбасса, переносились уже как минимум десяток раз. Силы обороны делают все возможное, чтобы безумные фантазии российского диктатора не сбылись.
Об этом в эфире 24 Канала сообщил военнослужащий и военный аналитик Александр Мусиенко. По его словам, именно Донецкая область остается самым горячим участком фронта с наибольшим количеством боевых столкновений.
Какова ситуация в Донецкой области?
Как подчеркнул Мусиенко, глобальная цель Путина – полностью захватить Донбасс. В этом году Силы обороны осуществили ряд важных шагов, которые не позволили оккупантам существенно продвинуться вперед. Враг пытался продвигаться в направлении Славянска, однако этот замысел полностью провалился.
Первий шаг – это таки контрнаступательная операция "Вивальди", которая фактически лишила россиян возможности оперативного прорыва. Оперативный прорыв, который заключался в том, чтобы приблизиться непосредственно к Славянску с севера и даже прорваться вглубь Харьковской области,
– подчеркнул Мусиенко.
На юге Донецкой области оккупанты давят на Добропольском направлении, однако несут огромные потери без какого-либо заметного успеха. По сводкам Генерального штаба ВСУ, ежедневные потери россиян на фронте уже часто превышают 1500–2000 человек в сутки.
Положительные результаты защитники демонстрируют и в Харьковской области. Благодаря успешной операции "Велес" на Купянском направлении удалось оттеснить захватчиков и существенно улучшить тактическое положение.
Военный прокомментировал ситуацию на фронте: смотрите видео 24 Канала
Добавим, что по состоянию на 27 октября Россия потеряла более 1 миллиона 581 тысячи человек личного состава. Также наши защитники уничтожили 12 448 танков, 25 609 боевых бронированных машин, 51 563 артиллерийские системы, 1 727 средств ПВО и т. д.