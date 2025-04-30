В ГПСУ рассказали о ситуации вдоль границы в Сумской и Харьковской областях

Возле границы со стороны России не наблюдается перемещения колонн вражеской техники. В то же время на определенной удаленности от границы российские оккупационные войска держат технику.

Ее противник накопил в 2024 году для боев в Курской области. Об этом рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в интервью Укринформу в среду, 30 апреля, передает 24 Канал.

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Какая ситуация возле границы

По его словам, в непосредственной близости к украинской границе не наблюдается активное движение колонны техники.

Если говорить об отдельных участках, где враг применяет тактику малых штурмовых групп, это в пределах Сумской области, или же пытается осуществлять штурмовые действия на определенных участках по Харьковской области, то таких больших колонн техники, которые бы враг там скапливал или применял для прорыва нашей границы, не наблюдается,

– отметил Андрей Демченко.

Спикер добавил, что в пределах Сумской области и в направлении Харьковской области на определенной удаленности от границы враг еще раньше, начиная с прошлого года, скопил и технику, и личный состав, которые, собственно, и применяет для выбивания украинских сил из Курской области.

В то же время напротив Харьковской области враг концентрирует технику для движения в направлении населенных пунктов Липцы и Волчанск: "Волчанск это то направление, где враг также продолжает свои штурмовые действия, пытаясь углубиться на территории Украины".

К слову, на днях Андрей Демченко рассказал, что россияне пытаются зайти на территорию Сумской области и расширить там зону боев. Для этого враг пытается привлекать малые штурмовые группы, в частности осуществляют попытки прорыва на квадроциклах.