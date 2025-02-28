Враг осуществляет механизированные "накаты", пытается прорваться к Осколу. Как рассказал 24 Каналу подполковник ВСУ, заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин, тяжелая и кровопролитная война продолжается.

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Где враг готовится к усилению

Хотя мы слышим позитивные новости из Донецкой области, Харьковщины, видим кадры уничтоженной техники, но не надо поддаваться иллюзиям, что все скоро закончится. Россияне продолжают движение вперед, продвижение врага, постоянные штурмы никуда не исчезли.

На нашем направлении удалось достичь того, что враг понес большие потери. Поэтому последнюю неделю – полторы уменьшилось количество штурмов. Но россияне продолжают штурмовать, привлекают технику, чтобы прорваться, где-то "вгрызться",

– отметил Максим Жорин.

Если сравнивать с серединой февраля 2025 года, то сил у врага действительно стало меньше. Свою роль сыграло качественное и эффективное уничтожение личного состава противника, его техники. Но причин для большой радости нет.

Ситуация возле Купянска: смотрите на карте

Не надо радоваться, что у них что-то заканчивается, потому что все это временная история. Мы понимаем, что для них готовят усиление на наше направление. Скорее всего, ближайшее время возобновится или сделают попытки восстановить предыдущую интенсивность и динамику,

– сказал заместитель командира 3-й ОШБр.

Сейчас военные наблюдают за тем, как враг упорно пытается прорваться за реку Оскол и там закрепиться. К северу от Купянска оккупанты смогли организовать определенный плацдарм и пытаются его расширить. В районе Боровой такие попытки врага удается сдерживать и не пускать врага дальше.