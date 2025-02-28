Ворог здійснює механізовані "накати", намагається прорватися до Осколу. Як розповів 24 Каналу підполковник ЗСУ, заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін, важка та кровопролитна війна продовжується.

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Де ворог готується до посилення

Хоча ми чуємо позитивні новини з Донеччини, Харківщини, бачимо кадри знищеної техніки, але не треба піддаватися ілюзіям, що все скоро закінчиться. Росіяни продовжують рух вперед, просування ворога, постійні штурми нікуди не зникли.

На нашому напрямку вдалось досягти того, що ворог зазнав великих втрат. Через це останній тиждень – півтора зменшилась кількість штурмів. Але росіяни продовжують штурмувати, залучають техніку, щоб прорватися, десь "вгризтися",

– наголосив Максим Жорін.

Якщо порівнювати із серединою лютого 2025 року, то сил у ворога справді стало менше. Свою роль зіграло якісне та ефективне знищення особового складу противника, його техніки. Але причин для великої радості нема.

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Не треба радіти, що в них щось закінчується, тому що все це тимчасова історія. Ми розуміємо, що для них готують підсилення на наш напрямок. Скоріш за все, найближчим часом відновиться або зроблять спроби відновити попередню інтенсивність та динаміку,

– сказав заступник командира 3 ОШБр.

Зараз військові спостерігають за тим, як ворог вперто намагається прорватися за ріку Оскіл і там закріпитися. На північ від Куп'янська окупанти змогли організувати певний плацдарм і намагаються його розширити. У районі Борової такі спроби ворога вдається стримувати й не пускати ворога далі.