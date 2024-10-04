Не имеют дороги назад, – воин сказал, к каким средствам прибегают россияне на Харьковщине

В направлении Липцев Харьковской области враг последний раз применял легкобронированную и бронированную технику более 3 недель назад. Говорится о примерно 13 единицах.

Тогда ВСУ удалось вывести из строя 95% техники врага. Командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко отметил 24 Каналу, что поэтому враг использует тактики проведения ударно-штурмовых действий силой.

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"Это было в районе 13 единиц легкобронированной, бронированной, из которой с помощью совместной работы удалось вывести из строя 95%. Из 13 бронированных машин противника поле боя покинули подбитыми только две. Все остальные были уничтожены Силами обороны. Поэтому противник прибегает к тактикам проведения ударно-штурмовых действий силой", – сказал он.

Кадыровцы – это заградительные отряды

Юрий Федоренко отметил, что кадыровцы выступают в роли заградительных отрядов. Оккупанты находятся в некоторых штурмовых действиях месяц – полтора. Они идут только вперед, коптерами им докидывают дополнительный боекомплект, еду, воду.

У них нет дороги назад. Для чего заводят кадыровцев? Они имеют абсолютно санкцию на систему принуждения, забивания, убийства, запугивания и так далее. Именно они выступают заградительными отрядами,

– подчеркнул военный.

Если захватчик возвращается в тыловые части, не выполнив задание, без существенных ранений, то это может быть показательная казнь или лишение работоспособности путем физического воздействия со стороны кадыровцев.