Пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко в эфире 24 Канала рассказал, чем сейчас отличается ситуация в Харьковской и Сумской областях. Он также пояснил, где враг наиболее активно пытается расширить зону контроля и как украинские подразделения срывают эти попытки еще до приближения российских групп к границе.

В Харьковской области враг оказывает постоянное давление

В Харьковской области россияне уже длительное время пытаются расширить зону своего контроля. Наиболее активные действия фиксируются в пределах Вильхуватской и Волчанской общин, где враг ищет направления для продвижения небольшими пехотными группами.

Это и направление Артильного, и Дегтярного, Малой Волчьей и прилегающих населенных пунктов. Враг либо прощупывает эти участки, либо пытается провести атаку пехотными группами,

– рассказал Демченко.

Перед такими попытками россияне активно применяют артиллерию, УАБы и беспилотники, пытаясь нанести максимальный ущерб украинским позициям. После этого в бой вступает пехота, рассчитывающая воспользоваться последствиями обстрелов.

Противник несет большие потери. Ежедневно наши военнослужащие с помощью артиллерии и беспилотников уничтожают как группы, которые уже пересекают границу и атакуют наши позиции, так и те, которые удается обнаружить еще на подступах,

– подчеркнул представитель ГПСУ.

Украинские подразделения также наносят удары по средствам поражения и перерезают российские логистические маршруты. Несмотря на это, атаки на отдельных участках Харьковской области продолжаются ежедневно.

В Сумской области активность врага снизилась

В Сумской области россияне сейчас действуют менее активно, чем раньше. На отдельных участках они в основном прощупывают украинскую оборону, однако не пытаются надолго втягиваться в бои или развивать заметное продвижение.

За последние несколько недель противник больше пытается прощупывать нашу оборону, но продвигаться или вступать в какие-либо затяжные бои не пытается,

– пояснил Демченко.

Периодические штурмовые действия по-прежнему фиксируются, в частности, в районе Юнаковской общины. Их интенсивность также снизилась, что может свидетельствовать о нехватке в России свободных сил для одновременного усиления нескольких направлений.

Скорее всего, врагу не хватает достаточного количества свободных сил, которые он мог бы использовать на том или ином направлении или значительно усилить ими свои подразделения,

– сказал представитель ГПСУ.

Пограничники при этом работают не только с группами, которые уже подошли к государственной границе. Вражеские передвижения пытаются выявлять еще на российской территории, чтобы не дать накопить силы и свободно продвигаться к украинской границе.

Демченко рассказал об атаках у границы: смотрите видео