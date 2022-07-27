Военный эксперт спрогнозировал следующие шаги оккупантов в Херсонской области

Лучший вариант для оккупантов на правом берегу Херсонщины – буквально сбежать. ВСУ дает шанс захватчикам покинуть территорию.

О том, какая ситуация в Херсонской области, 24 каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. По его мнению, оккупанты должны продемонстрировать очередной так называемый "жест доброй воли" и отступить. Ведь ВСУ начинают давить.

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Думаю, что такой сценарий для них, пожалуй, был бы лучшим. Просто убежать, что они делали и раньше. Отступать, как они отступали, – считает Мусиенко.

Сценарий для россии становится все хуже на этом направлении

Если оккупанты рискнут и дальше воевать против ВСУ на правом берегу Херсонщины – это будет очень странное решение. Трудно представить, как они собираются поставлять оружие и боеприпасы для своей группировки войск после дальнейшего уничтожения всех мостов. Надеяться на понтонные переправы не стоит, ведь ВСУ их тоже ликвидируют.

Сценарий городских боев тоже достаточно странный. Ведь украинские защитники могут создать особо неблагоприятные условия для оккупантов. Они и дальше будут проводить диверсии, уничтожать склады боеприпасов и командные пункты. В таком случае прогноз Мусиенко таков – у оккупантов будет два пути – либо складывать оружие, либо убегать.

Сегодня ситуация, которая там складывается, скажу так осторожно, более позитивна для Украины. Для россии сценарий на этом направлении все ухудшается, – отметил Мусиенко.

Мусиенко о положении оккупантов в Херсонской области: смотрите видео

Недавно Мусиенко предположил, почему ВСУ до сих пор не уничтожили железнодорожный мост в Херсоне. По его мнению, украинские военные дают шанс оккупантам покинуть территорию. Это поможет ВСУ освободить территорию без дополнительных боев.