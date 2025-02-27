Трудная ситуация: журналистка из Херсона назвала главные проблемы оккупированного левобережья

В оккупированной части Херсонской области очень сложная ситуация с медицинскими препаратами. Там обострение заболеваний ОРВИ, а лечиться очень тяжело.

Также, в частности, есть сообщения о коронавирусе. Журналистка из Херсона Евгения Вирлыч рассказала 24 Канала, что это подозрение местных, потому что российские оккупанты официально не диагностируют COVID-19.

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"Очень тяжелая ситуация там с медицинскими препаратами, лекарством. Сейчас обострение заболеваний ОРВИ, возможно, на коронавирус. Были похожие сообщения, но россияне его не диагностируют. У них "все хорошо", у них "нет коронавируса". То есть это подозрение местных, что есть признаки коронавируса",– сказала она.

Школы закрывают на дистанционное обучение. Было сообщение, что в Геническе 24 ребенка госпитализировали с признаками ОРВИ и похожих заболеваний. Лечиться при этом достаточно тяжело. Потому что нет адекватных препаратов, мало аптек и врачей.

Милитаризация детей

Евгения Вирлич отметила, что в Херсонской области происходят определенные ротации среди российских военных. Они пытаются продолжать мобилизовать мужчин. Однако россияне и коллаборанты знают, что местное население плохо к ним относится.

Еще они очень сильно налегают на милитаризацию образования. Они очень сильно милитаризируют детей. Например, было сообщение, что в школе Скадовска проводят мастер-классы по изготовлению FPV-дронов для детей и так далее,

– подчеркнула она.

Проблемы с теплом, светом и водой

Журналистка рассказала, что на левобережной Херсонской области нет теплоснабжения. Со светом и водой очень плохо в сельской местности. На нее у россиян просто не хватает ресурсов.

В городах они еще стараются как-то более или менее чинить. Например, Каховка, Новая Каховка, Скадовск, Геническ, Голая Пристань. И то у них это очень тяжело выходит. Очень часто нет света, какие-то плановые или аварийно-плановые работы,

– заметила Вирлыч.

Очень часто есть сообщения, что, например, в Каховке, Новой Каховке света нет с 9 утра до 17 часов, потому что продолжаются плановые работы. Раньше это было даже каждый день, сейчас – немного реже.

Однако сейчас обострилась проблема в деревнях. Очень мало газоснабжения, нет тепла, очень большие проблемы с водой, часто выключают свет.