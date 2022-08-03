Об этом 24 каналу рассказал херсонский активист Владимир Молчанов. Он подтвердил, что ВСУ поработали там на славу: точным ударом удалось уничтожить до 50 оккупантов, много военной техники и других материалов. Руки-ноги захватчиков валялись по всей железнодорожной станции.

Важно россия перебрасывает десантников в Херсонскую область, – Хлань

Молчанов уточнил, что среди уничтоженных оккупантов были и офицеры, и гражданские россияне – работники российской железной дороги, которые должны были перегонять туда-сюда грузы захватчиков.

Теперь оккупанты начали мстить

русские изверги начали применять репрессии в отношении жителей Бриловки. Они вывезли все мужское население в неизвестном направлении. А женщин, детей и пожилых людей выселяют из частного сектора в другие районы Бриловки.

Так они хотят уберечься от дальнейших ударов ВСУ. Оккупанты убеждены, что кто-то из местных жителей привел украинскую армию именно на эту железнодорожную станцию.

россияне, похоже, не понимают, как наводится HIMARS. Для этого есть американские спутники и координаты геолокации. Эти системы гораздо точнее, чем в российской ГЛОНАСС, где спутников меньше и хуже качество. Кто когда-то пользовался "Яндекс картами", тот поймет,

– отметил Молчанов.

Молчанов о ситуации в Херсонской области: смотрите видео

Оккупанты частенько взрываются на железных дорогах Херсонщины