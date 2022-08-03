Об этом 24 каналу рассказал херсонский активист Владимир Молчанов. Он подтвердил, что ВСУ поработали там на славу: точным ударом удалось уничтожить до 50 оккупантов, много военной техники и других материалов. Руки-ноги захватчиков валялись по всей железнодорожной станции.
Важно россия перебрасывает десантников в Херсонскую область, – Хлань
Молчанов уточнил, что среди уничтоженных оккупантов были и офицеры, и гражданские россияне – работники российской железной дороги, которые должны были перегонять туда-сюда грузы захватчиков.
Теперь оккупанты начали мстить
русские изверги начали применять репрессии в отношении жителей Бриловки. Они вывезли все мужское население в неизвестном направлении. А женщин, детей и пожилых людей выселяют из частного сектора в другие районы Бриловки.
Так они хотят уберечься от дальнейших ударов ВСУ. Оккупанты убеждены, что кто-то из местных жителей привел украинскую армию именно на эту железнодорожную станцию.
россияне, похоже, не понимают, как наводится HIMARS. Для этого есть американские спутники и координаты геолокации. Эти системы гораздо точнее, чем в российской ГЛОНАСС, где спутников меньше и хуже качество. Кто когда-то пользовался "Яндекс картами", тот поймет,
– отметил Молчанов.
Молчанов о ситуации в Херсонской области: смотрите видео
Оккупанты частенько взрываются на железных дорогах Херсонщины
- В ночь с 29 на 30 июля Вооруженные Силы уничтожили железнодорожный эшелон оккупантов в Херсонской области. Там было около 40 вагонов с живой силой, военной техникой и врагами. По предварительным данным, он ехал из временно оккупированного Крыма.
- 1 августа, по данным Главного управления разведки, оккупанты случайно взорвали собственный поезд в Херсонской области. Они устроили дымовую завесу, чтобы замаскировать процесс. Но буквально через несколько часов в одном из поездов произошел взрыв. В ГУР предполагают, что оккупанты неосторожно разгружали боеприпасы.