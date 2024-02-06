Об этом 24 Каналу рассказал заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский. По его словам, эти меры никак не повлияют на общую гуманитарную ситуацию в области.

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"Это вынужденные меры. Потому что действительно у нас была трагедия, когда из одного из мощных международных фондов, это были граждане во Франции, они погибли. Враг отработал с дронов, хотя прекрасно видел, что это гражданские, – объяснил он.

Каких населенных пунктов касается запрет

Юрий Соболевский отметил, что максимальная поддержка населения Херсонской области будет продолжена. Однако посещение отдельных населенных пунктов для иностранных волонтеров будет возможным исключительно после согласования с военной администрацией и ВСУ.

Отдельные населенные пункты захватчики атакуют регулярно, в частности, с помощью дронов, артиллерии. Поэтому не нужно, чтобы люди ехали и рисковали жизнью, особенно когда они хотят поехать, чтобы просто увидеть, что там происходит.

То есть это не касается доставки гуманитарных грузов. В запрет попали населенные пункты, которые непосредственно на Днепре. Там, где постоянно обстрелы, большая степень разрушений. Там на самом деле уже и людей осталось немного,

– объяснил чиновник.

Обычная практика для врага

Как подчеркнул заместитель председателя Херсонского областного совета, такие атаки на гражданских людей – это системная практика для россиян. Террористы пренебрегают всеми нормами международного права.

Для оккупантов это обычная практика. Они делают это системно. У нас очень много случаев, когда они, в частности, FPV-дронами атакуют местное население. Они атакуют кареты скорой помощи, автомобили, ремонтные бригады, просто гражданских, даже единичные цели. Они считают, что это законная цель,

– добавил Соболевский.

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