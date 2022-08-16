оккупанты массово бросают кадыровцев на Херсонщину: какова цель таких шагов

российские захватчики пытаются всеми возможными способами увеличить присутствие живой силы в Херсонской области. Для этого враг уже начал перебрасывать туда кадыровцев.

И хотя оккупанты испытывают немалые трудности с логистикой на Херсонщине из-за разрушенных переправ, кадыровцев туда все равно перебрасывают. Рассказываем, зачем враг принял это решение, и чем они будут заниматься.

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У кадыровцев ответственная миссия

Как отметил пресс-офицер Николаевской ОВА Дмитрий Плетенчук, кадыровцев перебрасывают в Херсонскую область не просто так. На территории временно оккупированной области они станут частью силового полицейского блока.

А стоит перед ним достаточно ответственная работа. Соответствующие подразделения занимаются как оккупационными функциями, так и следят за российскими бойцами. кадыровцы будут контролировать дезертиров из военных формирований, не принадлежащих к чеченскому этносу.

оккупанты не спешат пополнять войско

Аналитики из Института изучения войны заметили, что захватчикам не так-то просто искать добровольцев на войну. Поэтому в формате потенциальных кадров уже начинают рассматривать силы безопасности россии. Один из правоохранителей страны-агрессора рассказал, что получил письмо. В нем говорилось, что он обязан явиться в военкомат.

Сотрудники военкоматов тоже не выражают восторга от попытки популяризировать службу по контракту. Оно и не удивительно, ведь жители больших городов не спешат пополнять войско. А это значит, что скоро будет просто невозможно выполнять планы сверху.

В регионах же поступают хитрее. Там привлекают оккупантов деньгами. Призывникам обещают оплату и льготы, которые получают бойцы из добровольческих батальонов. Но и этот способ не слишком полезный. Более того, он еще и затратный.

Например, в том же Татарстане тем, кто хочет попасть в батальоны "Алга" и "Тимер", гарантируют единовременную выплату в размере 360 тысяч рублей (почти 5 800 долларов). Заметим, что ранее говорилось о 260 тысячах (почти 4 200 долларов). А это значит, что ставки нужно повышать, чтобы хоть кто-то подписывал контракт.

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