Об этом 24 Каналу рассказал городской голова Львова Андрей Садовый. Несмотря на все, Львов продолжает жить своей жизнью, о чем свидетельствует колядование детей в укрытии во время воздушной тревоги.
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Ситуация с электроэнергией во Львове
Садовый отметил, что энергетики молодцы и делают все, чтобы люди были со светом. По праздникам ситуация была лучше, но теперь, похоже, есть понимание, что отключения будут входить в постоянную фазу. Как правило, во Львове, для жителей, 12 часов есть свет, 12 часов – нет.
Люди к этому привыкли, понимают, когда отключают. Объединяемся, нет других вариантов. Мы во Львове имеем вообще 6 тысяч укрытий, и примерно 1150 имеют печки, дрова, которые мы закупили. Очень качественно работает наша городская программа компенсации жителям и бизнесу по дизель-генераторам,
– заметил городской голова Львова.
Он добавил, что город компенсирует 50%. В последний день декабря была компенсирована 50% 120 предприятиям стоимость дизель-генераторов.
Садовый объяснил, какая во Львове ситуация с электроэнергией: смотрите видео
Львов и львовяне будут жить
По словам городского головы Львова, львовяне будут выживать при любых условиях, потому что других вариантов нет. Львов был, есть и будет центром, большим гуманитарным хабом для всего мира, поэтому врагу ничего из этого не получится. Украинцы наоборот будут сильнее.
"Понятно, что это немного бесит. Однако другого варианта нет. Вперед к победе!", - подчеркнул Садовый.
Новости Львова: последние события
- Перед Рождеством 6 января во Львове торжественно установили рождественского Дидуха. Это традиция львовян многие годы, но впервые ее нарушила воздушная тревога.
- В пятницу, 6 января, стало известно о смерти депутата Львовского городского совета Юрия Гринива. В этом году Гриниву могло исполниться 48 лет.
- Певица MamaRika родом из Львовской области. Перед праздниками она посетила Львов и сняла там атмосферное видео.