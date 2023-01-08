Про це 24 Каналу розповів міський голова Львова Андрій Садовий. Попри все Львів продовжує жити своїм життям, про що свідчить колядування дітей в укритті під час повітряної тривоги.

Цікаво Путіну не вдасться вкрасти Різдво: як святкують у Львові та де послухати коляду

Ситуація з електроенергією у Львові

Садовий зазначив, що енергетики молодці й роблять усе, аби люди були зі світлом. На свята ситуація була краще, але тепер, схоже, є розуміння, що відключення будуть входити в постійну фазу. Як правило, у Львові, для мешканців, 12 годин є світло, 12 годин – немає.

Люди до цього звикли, розуміють, коли відключають. Гуртуємось, немає інших варіантів. Ми у Львові маємо взагалі 6 тисяч укриттів, і приблизно 1150 мають пічки, дрова, які ми закупили. Дуже якісно працює наша міська програма компенсації мешканцям і бізнесу по дизель-генераторах,

– зауважив міський голова Львова.

Він додав, що місто компенсує 50%. В останній день грудня було компенсована 50% 120 підприємствам вартість дизель-генераторів.

Садовий пояснив, яка у Львові ситуація з електроенергією: дивіться відео

Львів і львів'яни будуть жити

За словами міського голови Львова, львів'яни будуть виживати за будь-яких умов, бо інших варіантів немає. Львів був, є й буде центром, великим гуманітарним хабом для цілого світу, тому ворогу нічого не вдасться. Українці навпаки будуть сильніші.

"Зрозуміло, що це трохи бісить. Однак іншого варіанту немає. Уперед до перемоги!", – наголосив Садовий.

Новини Львова: останні події