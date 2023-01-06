Причина смерті Юрія Гриніва наразі не повідомляється. Мер Львова Андрій Садовий тільки написав, що Гринів помер раптово.

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"Стало відомо про раптову смерть депутата Львівської міської ради Юрія Гриніва. Дуже сумна звістка для громади у перед день Різдва. Співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять", – написав Садовий.

Що відомо про Юрія Гриніва

Юрій Гринів народився 24 лютого 1975 року у Львові. Він був член політичної партії "Європейська Солідарність". Також він був помічником-консультантом депутатів України.

Мав вищу інженерну, економічну та юридичну освіту. Кандидат економічних наук (доктор філософії). Був Членом-кореспондентом Інженерної Академії Наук України.

З 2003 до 2005 року працював у керівництві Держкомпідприємництва, Податкової Адміністрації, Інспекції з питань захисту прав споживачів, Держстандарту.

У 2014 році Гринів став членом політичної партії БПП "Солідарність". У 2014 році та 2017 – 2019 роках він був головою обласної організації цієї партії. У тому ж 2014 році балотувався до Верховної Ради від "Солідарності".

Гринів працював заступником керівника штабу Петра Порошенка у Львівській області на президентських виборах і заступником керівника штабу "ЄС" парламентської кампанії 2019 року.

У 2020 році Гринів став депутатом Львівської міськради 8 скликання від "ЄС".