Эксперт назвал 3 причины тяжелой ситуации в энергосистеме Украины этой зимой
- Тяжелая ситуация в энергетике Украины обусловлена российскими обстрелами, которые усилились в течение года.
- Однако существуют другие причины, негативно влияющие на энергетическую систему Украины.
Россия после так называемого энергетического перемирия возобновили удары по объектам энергетики Украины. Это может привести к еще более тяжелым последствиям для украинцев, учитывая значительное похолодание. Однако удары врага не единственная причина сложной ситуации в энергосистеме нашей страны.
Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко, объяснив, почему Россия в последние месяцы начала осуществлять более мощные удары по энергетике Украины. Напомним, что 31 января из-за технической неисправности одновременно отключились высоковольтные линии между энергосистемами Румынии и Молдовы, а также между Западной и Центральной Украиной, что привело к временной остановки части блоков АЭС.
Почему Россия усилила удары по энергетике Украины, когда Трамп стал президентом?
Омельченко объяснил, что существует комплексная проблема в энергетике Украины. В течение предыдущих лет обстрелы энергетической инфраструктуры были не такими мощными. Потому что Россия имела предостережение относительно таких атак во времена администрации Джозефа Байдена.
Когда россияне очень серьезно обстреливали в 2022 году энергетику Украины, они получили мощные дополнительные санкции. После этого были определенные договоренности о том, чтобы такие атаки прекратились,
– пояснил он.
Однако когда президентом США стал Дональд Трамп, он дал "зеленый свет" для России относительно тотальных обстрелов, в частности, по энергетической инфраструктуре.
Потому что у Трампа и Путина были определенные договоренности по разделу Украины, и поэтому глава Кремля почувствовал свою абсолютную безнаказанность и бил по Украине. За последний год, когда Трамп находится в Белом доме, обстрелы по энергетике и вообще по инфраструктуре Украины значительно увеличились. Украина же со стороны США не чувствует практически никакой реакции,
– отметил директор энергетических программ Центра Разумкова.
Однако это не единственная причина тяжелой ситуации в энергетике Украины. Также существует проблема управленческого кризиса, потому что, по словам Омельченко, мэры некоторых городов, чиновники надеялись на чудо.
Какие проблемы существуют в энергетическом секторе?
"Можно вспомнить миндичгейт, когда люди не очень желали тратиться на защитные сооружения, когда деньги, что должны были идти на стабилизацию энергетики, просто воровались", – отметил Владимир Омельченко.
К слову. НАБУ и САП разоблачили коррупционную схему в сфере энергетики, в частности, компании Энергоатом. Преступная организация, к которой был причастен Тимур Миндич, систематически получала правомерную выгоду от контрагентов Энергоатома в размере от 10 до 15% от стоимости контрактов. Контрагентам Энергоатома навязывались условия уплаты отката за избежание блокировки платежей за предоставленные услуги или поставленную продукцию.
Также важной причиной является финансовый кризис в энергетике, который углубляется. Поэтому, по мнению директора энергетических программ Центра Разумкова, мало кто из государственников хочет сейчас брать на себя ответственность по решению этого финансового кризиса.
Он резюмировал, что первая и главная причина тяжелой ситуации в энергетике – обстрелы России, вторая – фактическое разрешение на это со стороны администрация Трампа, и третья – существование определенного управленческого кризиса и коррупционных кейсов.
Какова ситуация с отключением света?
Владимир Зеленский сообщил, что за последние сутки произошли новые обстрелы россиян объектов энергетики в прифронтовых и приграничных громадах. В то же время целенаправленных ударов ракетами и дронами не было зафиксировано.
В то же время в Киеве более 200 домов остаются без тепла. В подавляющем большинстве случаев – в результате аварий. К ремонту теплосетей привлечены бригады из многих регионов Украины. Всего работает более 200 таких ремонтных бригад.
Ситуация в энергетике осложняется погодными условиями, которые ухудшились. Сейчас без электроснабжения находятся более 160 населенных пунктов в Одесской, Николаевской и Кировоградской областях.