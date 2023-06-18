Об этом 24 Каналу рассказала руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны Юга Наталья Гуменюк. Действия российских оккупантов в очередной раз свидетельствуют о том, что им плевать на человеческие жизни.

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Кидают тех, кого не жалко

Как подчеркнула Гуменюк, на первом рубеже захватчики преимущественно кидают тех людей, которых им совсем не жалко. Они плохо подготовлены и экипированы.

Так называемое "пушечное мясо", которое набрали из мест содержания под стражей. Люди неподготовленные, не осведомлены в военной науке. Фактически они являются сдерживающей силой в зоне нашей ответственности,

– заметила Гуменюк.

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Это можно увидеть также из обменного фонда, который удается пополнить на этом направлении. К примеру, оккупанты, попавшие в плен в результате подрыва Каховской ГЭС, также оказались обычными зеками. Они рассказывали "печальные истории" из своей жизни в тюрьмах.

Подготовленные и профессиональные резервы российские оккупанты преимущественно размещают вблизи второго рубежа обороны. Там уже можно увидеть кадровых военных.

Пленные россияне: коротко