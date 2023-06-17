Об этом 24 Каналу сообщила руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны Юга Наталья Гуменюк. По ее словам, подрыв Каховской ГЭС, который устроили оккупанты, навредил и им самим.
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"Затопило позиции, снесло в частности очень много вооружения, техники, боеприпасов, оборудования разной степени, даже радиоэлектронного наблюдения и так далее. Поэтому полноценно вернуться на позиции не позволят последствия стихии и Силы обороны", – объяснила спикер.
Усложненное продвижение россиян
Наталья Гуменюк отметила, что продвижение захватчиков также усложняют минно-взрывные заграждения, которые они выставили. Враг сам не знает, куда вода занесла эти мины.
Они сейчас даже сами не знают, где эти мины расположены, как и куда их перебросило. Поэтому на территории сейчас проводится, по нашим наблюдениям, работа по выяснению обстоятельств и выходу минно-саперных подразделений, чтобы проверить, куда можно возвращаться, а где это опасно,
– рассказала она.
Гуменюк о ситуации на Юге: смотрите видео
Оккупанты увеличили обстрелы
Руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны подчеркнула, что Россия увеличила обстрелы, в том числе ночные, и повысила громкость. В пятницу, 16 июня, они атаковали Херсон.
"Довольно они часто используют беспилотники типа "Ланцет", чтобы наносить удары на разных направлениях. В частности, оккупанты тяготеют к Бериславскому району. Там некоторое время нет активности авиации, но они все равно продолжают терроризировать с воздуха", – отметила Гуменюк.
Россия 16 июня атаковала Херсон и область
- Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак заявил, что 16 июня Россия ударила по Таврическому микрорайону, Корабельному району и центральной части Херсона.
- Было ранено 23 человека. Пострадавшие госпитализированы. Три человека находятся в тяжелом состоянии, все остальные получили средние или легкие травмы.
- Из-за обстрелов повреждены медучреждение, детсад, супермаркет, жилые дома, автомобили, линии электропередач.
- Депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань рассказал, что в Таврическом микрорайоне один из снарядов прилетел на остановку. По словам депутата, боеприпас попал в дерево, а оно уже наносило ранения херсонцам, которые находились на остановке.
- Как отметил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Алексей Кулеба, за сутки на территории Херсонской области пострадали 25 человек. К сожалению, также известно о двух погибших.