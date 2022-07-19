ВСУ на Юге уничтожили 65 оккупантов, бронетехнику и "Редут-2УС"

На Юге Украины наши военнослужащие атаковали врага и причинили ему потери. Российские оккупанты потеряли более полусотни единиц личного состава и более 10 единиц техники.

Соответствующую информацию сообщило оперативное командование "Юг". Такая ситуация по состоянию на 18 июля.

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россияне понесли потери на Юге

Наша авиация работала двумя штурмовиками по составу боеприпасов и скоплению вражеских сил в районе Снегиревки,

– объяснило командование.

Добавили, что вражеский истребитель Су-35 из района Новой Каховки пытался атаковать ВСУ ракетой "воздух – воздух", однако безрезультатно – наши авиаторы справились с задачей без потерь. С помощью ракетного огня и артиллерии враг потерял:

65 единиц личного состава;

комплексную аппаратную связь "Редут-2УС";

11 единиц бронированной и автомобильной техники.

Кроме того, на рассвете наши ракетно-артиллерийские подразделения нанесли меткие удары по скоплению вооружения, вражеской техники и составу боеприпасов в районе Райского Новокаховской общины, а также по составу боеприпасов в районе Берислава Херсонской области.

оккупанты продолжали бить по мирным

Оперативное командование "Юг" сообщило, что обстановка в нашей операционной зоне сложная, но контролируемая.

Предварительно известно, что оккупанты обустраивают дополнительные рубежи обороны, однако активных действий не ведут и соблюдают тактику дистанционных обстрелов и авиаударов. В частности, россияне:

ночью против 18 июля 40 реактивными снарядами РСЗО "Град" обстрелял частный сектор Никополя, попав и в состав горюче-смазочных материалов частного предприятия;

через два часа аналогично ударили в порт, станцию переливания крови и местную поликлинику. Одно гражданское лицо получило ранение;

12 ракетами С-300 враг ударил по Николаеву и пригороду – разрушил объекты пригородной инфраструктуры, повредил жилые и промышленные районы города. Жертв нет.

В то же время в Снигиревке оккупанты расстреляли из миномета дом на окраине, пытаясь обвинить в этом силы обороны Украины. Примечательно, что съемочная группа пропагандистского СМИ появилась на месте событий просто мгновенно по факту. А вот подразделения ВСУ находятся оттуда слишком далеко для попадания минометом,

– сообщило ОК "Юг".

Добавило, что этой атакой ради картинки убили 4 мирных жителя. Кроме того, оккупанты:

атаковал с неба, чтобы сымитировать контроль над утраченными территориями Херсонщины;

трижды ударили по освобожденной Ивановке ударным беспилотным летательным аппаратом;

парой Ми-8 атакован Потемкино. Без потерь.

К вечеру 18 июля оккупанты снова атаковали Николаев из реактивных систем залпового огня "Ураган", кассетными снарядами обстрелял частный сектор: повредил окна, крышу в жилых домах. Предварительно, два человека ранены – госпитализировали женщину и мужчину.

В Черном море 16 "Калибров"

Блокировать судоходство в северо-западной части Черного моря продолжает вражескую корабельную группировку из двух ракетных кораблей...

– сообщило командование.

Два корабля имеют 16 "Калибров". Также в Черном море есть 4 больших десантных корабля, которые вовсю поддерживают иллюзорную вероятность десантной операции.

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