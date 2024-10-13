Об этом в эфире 24 Канала рассказал представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук, добавив, что россияне хотят осуществлять давление на правый берег.

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Интенсивность вражеских атак возросла

По словам Братчука, враг наносит террористические удары, очень активно использует дроны именно против гражданского населения. Россияне также наносят артиллерийские удары по Херсону, Антоновке и населенных пунктах, которые расположены ближе всего к Днепру.

На Приднепровском направлении интенсивность штурмовых атак возросла. Есть информация о том, что Кинбурнская коса "зашевелилась", потому что враг там находится, несмотря на потери, которые несет после ударов или рейдов, в частности ГУР МО Украины, или артиллерийских ударов,

– отметил Братчук.

К сведению! Кинбурнская коса расположена к северу от Николаева, к востоку от Херсона и с северо-западной стороны от Одессы. Представитель ВМС Дмитрий Плетенчук сообщил, что противник обустроил свои позиции на Кинбурнской косе и периодически осуществляет оттуда обстрелы. От ударов страдает южная часть Николаевской области, Днепровско-Бугский лиман и Херсонщина.

Россияне хотят обезлюдить эту местность и потом, по словам представителя УДА "Юг", еще больше активизироваться в этом направлении, нанося удары различными видами вооружения.

Пытаются контролировать ту локацию, где Днепр впадает в Черное море. Является ли это подготовкой к наступательным действиям? Думаю, что ситуация выяснится в ближайшее время, но враг сегодня действительно активизировался,

– подчеркнул Братчук.

Напомним, представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин сообщил, что противник пытается увеличить количество вооружения на Кинбурнской косе и может планировать штурмовые действия, форсирование территории в районе, где Днепр впадает в Черное море. Он отметил, что сейчас там напряженная ситуация. Враг из Севастополя переместил дивизион речных катеров, которые будут применены для того, чтобы держать под контролем эту территорию.